Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Кыргызстане, туман и кратковременные дожди в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве закончился мокрый снег , который шел почти сутки. Практически сразу же в российскую столицу пришло небольшое потепление. Во вторник воздух прогреется до плюс восьми. Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.

Азербайджан



В Баку второй день осенних холодов. Еще на прошлой неделе стояла летняя погода, но в выходные солнце резко сменилось на тучи. Третий день подряд в столице идет дождь. Во вторник температура воздуха ночью составит 12 – 16, а днем – 17 – 20 градусов тепла. В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди с грозами, не исключены ливни и град. В высокогорьях синоптики прогнозируют густой туман. Чтобы избежать ДТП, сельхозтехнике и легковым автомобилям уже начали менять шины на зимние.

Кыргызстан

В Кыргызстане – уверенная осень. В Бишкеке столбики термометров остановятся на плюс 11. Временами дождь. В горных районах продолжатся интенсивные осадки.



МЧС распространило штормовое предупреждение. Из-за осадков на перевале Тоо-Ашуу возможен сход лавин, снежные заносы и гололедица. Ранее там ввели ограничение на проезд грузовиков. Сейчас на перевале идет снег. Работает спецтехника. Она очищает трассу от снега и льда.

Беларусь

Температура в Беларуси комфортная, до плюс 13 тепла. Почти по всей стране идут кратковременные дожди, а утром города накрыл слабый туман. Деревья уже активно сбрасывают свои разноцветные одежды. Коммунальные службы листья собирают и отправляют на переработку. После землю с удобрением продают фермерам и дачникам. Так можно обогатить почву микроэлементами для будущего хорошего урожая.