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Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Кыргызстане, туман и кратковременные дожди в Беларуси
15.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве закончился
Азербайджан
Кыргызстан
В Кыргызстане – уверенная осень. В Бишкеке столбики термометров остановятся на плюс 11. Временами дождь. В горных районах продолжатся интенсивные осадки.
Беларусь
Температура в Беларуси комфортная, до плюс 13 тепла. Почти по всей стране идут кратковременные дожди, а утром города накрыл слабый туман. Деревья уже активно сбрасывают свои разноцветные одежды. Коммунальные службы листья собирают и отправляют на переработку. После землю с удобрением продают фермерам и дачникам. Так можно обогатить почву микроэлементами для будущего хорошего урожая.
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Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Кыргызстане, туман и кратковременные дожди в Беларуси
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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