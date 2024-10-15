Подработка и возможность трудоустроиться. Студотряды в Беларуси помогают собирать урожай моркови

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси полным ходом идет уборка моркови. Предприятиям в сельхозработах помогают студенческие отряды . И этот труд хорошо оплачивается, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Ксения Пархомова уже неплохо разбирается в качестве моркови. С другими студентами помогает собирать урожай. В поле проводят по несколько часов в день, после занятий в колледже. За 10 дней молодые люди получат 300 белорусских рублей (почти девять тысяч российских).

«Пока что не думала, на что потрачу, но, думаю, что на что-то нужное. Мечтаю, наверное, купить новый телефон», – рассказала студентка Могилевского индустриального колледжа Ксения Пархомова.

Работать нужно быстро, чтобы успеть до заморозков, но аккуратно, важно не повредить клубни. В конце смены результат проверяют администрация колледжа и предприятия.

«Здесь есть определенная технология, как ребята должны работать, как правильно морковку разделить. Естественно, если они сделали некачественно, просим их еще раз переделать, еще раз объясняем, что, как, зачем должно идти, для того, чтобы ребята правильно поняли свою задачу», – рассказал руководитель по военно-патриотическому воспитанию Могилевского индустриального колледжа Кирилл Адамов.

Такая подработка у молодых людей популярна. Только на одном поле трудятся более 50 человек. Самых активных приглашают и на предприятие.

«У нас летом подрабатывают много и школьников, и студентов, поэтому они могут, конечно, закрепиться и в нашем хозяйстве работать», – рассказала агроном-овощевод сельхозпредприятия Елена Сазанкова.

Всего в Могилевской области работают более шести тысяч студентов. Они не только помогают убирать урожай, трудятся и на стройках.