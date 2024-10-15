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Подработка и возможность трудоустроиться. Студотряды в Беларуси помогают собирать урожай моркови
15.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси полным ходом идет уборка моркови. Предприятиям в сельхозработах помогают
Ксения Пархомова уже неплохо разбирается в качестве моркови. С другими студентами помогает собирать урожай. В поле проводят по несколько часов в день, после занятий в колледже. За 10 дней молодые люди получат 300 белорусских рублей (почти девять тысяч российских).
Работать нужно быстро, чтобы успеть до заморозков, но аккуратно, важно не повредить клубни. В конце смены результат проверяют администрация колледжа и предприятия.
Такая подработка у молодых людей популярна. Только на одном поле трудятся более 50 человек. Самых активных приглашают и на предприятие.
Всего в Могилевской области работают более шести тысяч студентов. Они не только помогают убирать урожай, трудятся и на стройках.
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За 10 дней молодые люди получат 300 белорусских рублей (почти девять тысяч российских).
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