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Ограничения на размер пенсий для работающих пенсионеров снимут в Беларуси

15.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси снимут ограничения на размер пенсий для работающих пенсионеров. Это одно из нововведений социального указа, который рассмотрел и поддержал президент Александр Лукашенко. Раньше человек, который выбирал труд вместо заслуженного отдыха, мог терять внушительную часть выплат, сообщает «МИР 24».

«Приходя в трудовые коллективы, это наиболее встречающийся, частый вопрос. Конечно, и наниматели видят в этом такую заинтересованность. Потому что они на своих рабочих местах смогут заинтересовать работника в продолжении этой работы. Человек старшего возраста он и наставник, и педагог. И, конечно, очень полезен и важен на рынке труда», – рассказала министр труда и социальной защиты населения Беларуси Наталья Павлюченко.

Усовершенствуют в стране и другие подходы к оказанию соцподдержки. Например, изменятся механизмы расчета пенсий. Планируют уйти от бумажных справок для подтверждения заработка. Также увеличат социальные выплаты матерям детей-инвалидов, в случае потери кормильца.

После корректировки некоторых положений проект «Указа о социальной поддержке» поступит на подпись к президенту.



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Это одно из нововведений социального указа, который рассмотрел и поддержал президент Александр Лукашенко.
 
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