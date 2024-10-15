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Ограничения на размер пенсий для работающих пенсионеров снимут в Беларуси
15.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси снимут ограничения на размер пенсий для работающих пенсионеров. Это одно из нововведений социального указа, который рассмотрел и поддержал президент
Усовершенствуют в стране и другие подходы к оказанию соцподдержки. Например, изменятся механизмы расчета пенсий. Планируют уйти от бумажных справок для подтверждения заработка. Также увеличат социальные выплаты матерям детей-инвалидов, в случае потери кормильца.
После корректировки некоторых положений проект «Указа о социальной поддержке» поступит на подпись к президенту.
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Это одно из нововведений социального указа, который рассмотрел и поддержал президент Александр Лукашенко.
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