«Надо действовать аккуратно, чтобы не чохом принимать решения». Лукашенко призвал наладить механизмы оказания помощи многодетным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко во вторник говорил о поддержке многодетных семей. Президент поручил чиновникам из профильного ведомства усовершенствовать механизмы, сообщает «МИР 24».

В Беларуси и дальше будут помогать большим семьям, особенно тем, в которых воспитывают пятерых и более детей, заявил президент. Но подходы при такой поддержке должны быть индивидуальными.

«По жилью мы 100% решим вопрос. Это наиважнейший вопрос. Мы также решаем вопрос по семейному капиталу. Тут нам надо очень аккуратно действовать, чтобы не чохом принимать решения. Мы же помогаем детям, поэтому деньги должны дойти до детей. Ну что тут темнить друг перед другом? Много еще семей, которым вообще в руки нельзя давать деньги, потому что через двое суток этих денег не становится. Надо установить определенный контроль за определенными семьями», – подчеркнул белорусский лидер.

В стране обширные соцпрограммы по поддержке уязвимых слоев общества, отметил Александр Лукашенко. По его словам, экономика позволяет направить на это больше денег. Внимание белорусский лидер уделил и поддержке пенсионеров. В прошлом году соцвыплаты им поднимали дважды. При этом законодательство не должно препятствовать и тем пожилым людям, которые хотели бы и дальше работать. Также президент поручил сделать процесс оформления пенсий максимально быстрым и удобным.