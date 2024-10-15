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«Надо действовать аккуратно, чтобы не чохом принимать решения». Лукашенко призвал наладить механизмы оказания помощи многодетным
15.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко во вторник говорил о поддержке
В Беларуси и дальше будут помогать большим семьям, особенно тем, в которых воспитывают пятерых и более детей, заявил президент. Но подходы при такой поддержке должны быть индивидуальными.
В стране обширные соцпрограммы по поддержке уязвимых слоев общества, отметил Александр Лукашенко. По его словам, экономика позволяет направить на это больше денег. Внимание белорусский лидер уделил и поддержке пенсионеров. В прошлом году соцвыплаты им поднимали дважды. При этом законодательство не должно препятствовать и тем пожилым людям, которые хотели бы и дальше работать. Также президент поручил сделать процесс оформления пенсий максимально быстрым и удобным.
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«Надо действовать аккуратно, чтобы не чохом принимать решения». Лукашенко призвал наладить механизмы оказания помощи многодетным
В Беларуси и дальше будут помогать большим семьям, особенно тем, в которых воспитывают пятерых и более детей, заявил президент. Но подходы при такой поддержке...
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