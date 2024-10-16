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Артефакты XI века представили ученые. Находки восстановят страницы истории Минска

16.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Артефакты XI века представили ученые. Находки восстановят страницы истории <a href=Минска" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые показали найденные артефакты древнего Минска. Археологи продолжают поисковые работы недалеко от столицы Беларуси. Пристальное внимание уделяют территории у реки Менка. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

«Мы теперь в центре Европы. Связи обширные, и многие материалы, например, кажется, маленькие бусинки, но тут Самарканд, Византия, Греция. То есть с разных-разных уголков земного шара», – рассказал глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой.

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На столе артефакты XI века. С помощью них археологи восстанавливают страницы истории Минска, а после их переносят в книги. На выставке в Академии наук около сотни изданий. В них уже новые факты: от Первой мировой до сегодняшних дней.

«Книга «85 лет трассе». Все ее знают, конечно, как «Олимпийку» после Олимпийских игр, а на самом деле дорога более историческая» – отметил глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой.

Коллеги из СНГ помогают также в расследовании дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В стране тогда погиб каждый третий. К работе подключились эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, активное сотрудничество с представителями из России. Они делятся уникальными данными из архивов того периода.

«Недавно у нас состоялся масштабный форум «История, общая судьба. Россия-Беларусь» в Калининграде. Там представители генеральной прокуратуры Республики Беларусь и генеральной прокуратуры Российской Федерации обменивались опытом по исследованиям фактов геноцида, потому что и в Российской Федерации такая же работа ведется», – отметил депутат палаты представителей национального собрания Беларуси, историй Вячеслав Данилович.

Работа над сохранением исторической памяти продолжится и в следующем году. В 2025 Беларусь вместе со всеми странами СНГ отметит 80-летие Великой Победы. Масштабные патриотические проекты пройдут во всех регионах.

«Здесь придется нам привлекать наших международных партнеров. В скором времени состоится Высший госсовет Союзного государства. Там эта тема тоже будет обсуждаться, как нам с Российской Федерацией в рамках постоянного комитета Союзного государства, какие мероприятия провести, профинансировать в следующем году», – поделился глава Администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой.

Одно из новых направлений для историков – передвижные музеи. Так вагоны минского метро превратились в тематические экспозиции с фактами о Беларуси. В столичных автобусах рассказывают о великих земляках, имена которых носят остановки транспорта. Мобильные, а также интернет-проекты помогают привлечь больше молодежи. Также в Минске открылся V Международный конгресс историков Беларуси. Участие принимают и зарубежные представители. Всего более 200 человек.



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Теги: Минск
 
 
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Одно из новых направлений для историков – передвижные музеи. Так вагоны минского метро превратились в тематические экспозиции с фактами о Беларуси.
 
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