Артефакты XI века представили ученые. Находки восстановят страницы истории Минска

«Книга «85 лет трассе». Все ее знают, конечно, как «Олимпийку» после Олимпийских игр, а на самом деле дорога более историческая» – отметил глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой.

Коллеги из СНГ помогают также в расследовании дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В стране тогда погиб каждый третий. К работе подключились эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, активное сотрудничество с представителями из России. Они делятся уникальными данными из архивов того периода.

«Недавно у нас состоялся масштабный форум «История, общая судьба. Россия-Беларусь» в Калининграде. Там представители генеральной прокуратуры Республики Беларусь и генеральной прокуратуры Российской Федерации обменивались опытом по исследованиям фактов геноцида, потому что и в Российской Федерации такая же работа ведется», – отметил депутат палаты представителей национального собрания Беларуси, историй Вячеслав Данилович.

Работа над сохранением исторической памяти продолжится и в следующем году. В 2025 Беларусь вместе со всеми странами СНГ отметит 80-летие Великой Победы. Масштабные патриотические проекты пройдут во всех регионах.

«Здесь придется нам привлекать наших международных партнеров. В скором времени состоится Высший госсовет Союзного государства. Там эта тема тоже будет обсуждаться, как нам с Российской Федерацией в рамках постоянного комитета Союзного государства, какие мероприятия провести, профинансировать в следующем году», – поделился глава Администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой.

Одно из новых направлений для историков – передвижные музеи. Так вагоны минского метро превратились в тематические экспозиции с фактами о Беларуси. В столичных автобусах рассказывают о великих земляках, имена которых носят остановки транспорта. Мобильные, а также интернет-проекты помогают привлечь больше молодежи. Также в Минске открылся V Международный конгресс историков Беларуси. Участие принимают и зарубежные представители. Всего более 200 человек.