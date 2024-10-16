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Артефакты XI века представили ученые. Находки восстановят страницы истории Минска
16.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска" height="100%" width="670">
Ученые показали найденные артефакты древнего Минска. Археологи продолжают поисковые работы недалеко от столицы Беларуси. Пристальное внимание уделяют территории у
«Книга «85 лет трассе». Все ее знают, конечно, как «Олимпийку» после Олимпийских игр, а на самом деле дорога более историческая» – отметил глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой.
Коллеги из СНГ помогают также в расследовании дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В стране тогда погиб каждый третий. К работе подключились эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, активное сотрудничество с представителями из России. Они делятся уникальными данными из архивов того периода.
Работа над сохранением исторической памяти продолжится и в следующем году. В 2025 Беларусь вместе со всеми странами СНГ отметит 80-летие Великой Победы. Масштабные патриотические проекты пройдут во всех регионах.
Одно из новых направлений для историков – передвижные музеи. Так вагоны минского метро превратились в тематические экспозиции с фактами о Беларуси. В столичных автобусах рассказывают о великих земляках, имена которых носят остановки транспорта. Мобильные, а также интернет-проекты помогают привлечь больше молодежи. Также в Минске открылся V Международный конгресс историков Беларуси. Участие принимают и зарубежные представители. Всего более 200 человек.
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Одно из новых направлений для историков – передвижные музеи. Так вагоны минского метро превратились в тематические экспозиции с фактами о Беларуси.
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