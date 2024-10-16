Качество СМИ обсудили на заседании республиканского совета в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В отношении СМИ, которые противоречат интересам государства, в Беларуси будут работать жестко и быстро. Акцент на информационной безопасности сделал министр информации Марат Марков, передает телеканал «МИР 24».

Эту тему обсудили на заседании республиканского совета по исторической политике. Глава мининформации также подчеркнул важность качественной литературы. Закон о СМИ дает возможность ведомству контролировать публикации, например, на интернет-ресурсах.

«Мониторинг того, что происходит на нашем информационном пространстве, – это вещь постоянная и актуальная, особенно в преддверии выборов. И понятно, что нас будут закидывать максимальным количеством экстремистской литературы. Стараться, чтобы, знаете, «мозг становился более мягким» у отдельных представителей. И, естественно, будут использовать и интернет-ресурсы для того, чтобы экстремистскую информацию вбрасывать в информационное поле страны», – предупредил министр информации Республики Беларусь Марат Марков.

Участники встречи обсудили и другие формы сохранения исторической памяти. Работу продолжат не только в столице, но и в регионах. Особое внимание уделят воспитанию молодежи и научным исследованиям в области истории. Институт истории Национальной академии наук Беларуси отмечает 95-летие. В рамках празднования пройдет V Международный конгресс историков. Он продлится до 16 октября.