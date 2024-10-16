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Качество СМИ обсудили на заседании республиканского совета в Беларуси
16.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В отношении СМИ, которые противоречат интересам государства, в Беларуси будут работать жестко и быстро. Акцент на информационной безопасности сделал министр информации Марат Марков, передает телеканал «МИР 24».
Эту тему обсудили на заседании республиканского совета по исторической политике. Глава мининформации также подчеркнул важность качественной литературы.
Участники встречи обсудили и другие формы сохранения исторической памяти. Работу продолжат не только в столице, но и в регионах. Особое внимание уделят воспитанию молодежи и научным исследованиям в области истории. Институт истории Национальной академии наук Беларуси отмечает 95-летие. В рамках празднования пройдет V Международный конгресс историков. Он продлится до 16 октября.
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Закон о СМИ дает возможность ведомству контролировать публикации, например, на интернет-ресурсах.
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