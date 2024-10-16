«Вложив 5 миллионов RUB, можно заработать еще 12 в течение 3 лет». Рассказываем о прибыльных проектах, которые ищут инвестиции

Источник материала: ProBusiness





Даже успешные проекты нуждаются в поддержке, чтобы выйти на новый уровень и не замедлять темп развития. Поэтому десятки компаний уже привлекают средства с помощью нового сервиса «Про бизнес — Инвестиции» . В этом материале мы расскажем о трех бизнесах, которые готовы к масштабированию и предлагают инвесторам хорошие возможности для заработка.

PandaPolis | First — Сеть школ английского языка для детей с использованием искусственного интеллекта

Инвестиционная возможность: 5 млн RUB за долю в бизнесе.

Предполагаемая доходность инвестиций: 78% годовых.

Потенциальная прибыль инвестора: до 12 миллионов RUB в течение 3 лет.

История и перспективы PandaPolis | First от CEO Артура Барабанова:

— Мы не стартап, а успешный бизнес в сфере дополнительного образования с девятилетней историей. Наш путь начался в Беларуси, где за годы работы мы построили сильный бренд с понятной репутацией и накопили обширный опыт менеджмента всех процессов. Сегодня проект включает 80 сотрудников и ежегодно генерирует более $ 1 млн выручки с постоянной аудиторией 1500+ учеников. Мы хорошо понимаем, как масштабировать этот успех в России и построить федеральную сеть из большого количества школ английского языка в течение ближайших 5 лет. В этом году мы уже запустили своими силами 5 локаций: три в Санкт-Петербурге с 11 классами и две в Екатеринбурге с 5 классами.





Почему выбрали инвестиционную модель развития?

— Наша команда ориентируется на модель быстрого масштабирования с привлечением внешних инвестиций. Развиваться на собственные средства — это более медленный путь, тогда как привлечение инвестиций позволяет быстрее масштабироваться, особенно если у вас уже есть понятные MVP-модель и опыт в разных городах России. Сейчас мы нацелены на агрессивное расширение. Цель — за ближайшие 3−5 лет открыть более 200 филиалов. Такой объем основан на детальном анализе городов с населением свыше 250 тысяч человек. Мы выявили, что города с таким населением потенциально приводят к 800 активным клиентам, что позволяет оптимально разделить их между локациями и обеспечить высокий уровень доходности.

Да, на рынке существуют конкуренты, но в ценовом сегменте «выше среднего» она практически не ощущается. Например, крупный игрок «Чемпионика» сосредоточилась на футбольных школах, а другие компании, такие как «Англичанка», занимают более низкий сегмент, располагаясь в государственных школах. Мы нацелены на другую аудиторию — семьи, которые готовы инвестировать в качественное образование своих детей. Мы предлагаем современную методику обучения, усиленную искусственным интеллектом, что дает уникальное преимущество.

Инвестиционная возможность

— На данном этапе мы привлекаем 5 млн российских рублей для ускорения расширения нашей сети школ. Эти средства будут направлены на открытие новых локаций, модернизацию учебных программ и усиление маркетинга. Каждая статья расходов детально прописана в нашей финмодели, которую мы готовы представить потенциальному инвестору. В течение первых трех лет среднегодовая доходность может составить до 78%, а общий доход — до 16,5 млн российских рублей. До окупаемости наши инвесторы будут получать 80% прибыли, а мы оставим себе 20%, после — прибыль будет распределяться в стандартной пропорции.

Мы предлагаем каждому прозрачную структуру взаимодействия, минимизируем риски и готовы предоставить подробную отчетность о всех бизнес-процессах. Они хорошо отлажены и работают эффективно, что позволяет получать высокий доход без необходимости вовлекаться в операционную деятельность. Хотя мы, определенно, открыты к взаимодействию с нашими инвесторами в формате экспертного мнения или привлечения знакомых специалистов с экспертизой в нужной области.

Связаться с Артуром Бабарабновым можно здесь .

ScootAPI — Продуктовая B2B SaaS компания с белорусскими корнями, зарегистрированная в Эстонии

Основной продукт: платформа для управления шеринговыми самокатами и велосипедами.

Второстепенный продукт: платформа для управления парком электровелосипедов в долгосрочной аренде для сервисов доставки.

Инвестиционная возможность: годовой займ на 45 000 евро под 12% годовых.

Потенциальная прибыль инвестора: 5400 евро в год или 450 евро в месяц.

История и перспективы ScootAPI от CEO Георгия Качановского:

— Пять лет назад мы начали с небольшого финансирования по венчурным меркам — $ 125 000 от ангельских инвесторов из Беларуси. На тот момент рынок микромобильности стремительно рос: кикшеринг рассматривался как способ разгрузить общественный транспорт мегаполисов, предоставив населению интересную и экологичную альтернативу. Бизнес-модель предлагала предпринимателям до 60% рентабельности, что позволяло окупать инвестиции в первые 2−3 года. Именно поэтому крупный шеринговый оператор Bird в свое время стал одним из первых единорогов венчурного мира.

Разработав продукт, мы довольно быстро заняли лидирующие позиции в Восточной Европе, хотя и опоздали на американском рынке, где фокус инвесторов сместился на технологии искусственного интеллекта. В итоге приоритетными регионами для нас стали Западная Европа и Центральная Азия.





В настоящее время у нас 10 активных клиентов, преимущественно из Восточной Европы, но также есть представители Индонезии, Боливии и Чехии. Сейчас мы видим, как большие, но менее гибкие игроки начинают терять клиентов и покидать рынок, дав нам возможность заполнить вакуум и помочь небольшим проектам развивать бизнес на более выгодных условиях. Таким образом, они продолжают зарабатывать деньги, а мы — расширять свою клиентскую базу.

Думаю, что мы остались на рынке и успешно прошли через все потрясения благодаря гибкости и оптимизации расходов. У нас нет физического офиса, большинство команды работает на парт-тайме, а обслуживание платформы минимизировано благодаря многолетним улучшениям. Поэтому мы остаемся прибыльными даже в низкий сезон. В нашем бизнесе это важнейший фактор: летом, в период максимального дохода, мы формируем «подушку безопасности», чтобы поддерживать проект в зимний период. Это позволяет нам стабильно развивать продукт и привлекать новый поток органических лидов. Наша известность на рынке и лидирующие позиции в поисковой выдаче Google также способствуют постоянному притоку клиентов, хотя мы не отказываемся и от платного продвижения.

Говоря о гибкости, стоит отметить, что мы следим за рыночными трендами, и когда небольшие предприниматели начали сворачивать свои проекты из-за высокой конкуренции с крупными игроками и ограничений в европейских городах, наша компания оперативно разработала новый продукт для решения их проблемы — FleetFlow. Он позволяет сдавать транспорт на долгосрочной основе, предлагая новую модель заработка с меньшими затратами на обслуживание парка. Продукт был разработан в лучших традициях Lean-методологии: мы создали лендинг, протестировали спрос с помощью рекламы Google AdWords, и уже затем, получив первую продажу в испанском городе Пальма-де-Майорка, приступили к полноценной разработке продукта.

Сейчас можно констатировать, что ScootAPI не стал классическим кейсом успешного стартапа и превратился в прибыльную продуктовую IТ-компанию. Например, в 2023 году мы достигли прибыли в 40 000 евро, несмотря на политическую нестабильность в Европе и мировую рецессию.

Инвестиционная возможность:

— Совсем недавно мы подписали контракт с крупным шеринговым сервисом, который работает сразу в четырех странах Центральной Азии. Для реализации этого контракта нам необходимо доработать платформу, добавив поддержку мультивалютности и приема платежей в рамках одной платежной системы. Мы стремимся сделать это как можно скорее, чтобы получить денежные потоки от этого клиента.

Для выполнения задачи необходимы инвестиции в виде займа на сумму 45 тысяч евро под 12% годовых с ежемесячной выплатой основного долга и процентных отчислений. Эти деньги позволят оперативно доработать продукт и начать зарабатывать на новых партнерах, что даст быстрый возврат займа с процентами.

В качестве потенциальных инвесторов я вижу людей, которые хотят выгодно вложить свои средства. Это могут быть частные лица, которые хотят получить процент выше, чем от банковских депозитов или облигаций. Такие инвесторы могут помочь нам реализовать контракт, а мы, в свою очередь, вернем деньги с процентами по заранее оговоренным условиям. Если же что-то пойдет не так с контрактом, под который мы привлекаем финансирование, компания гарантирует возврат средств с процентами за тот период, когда мы использовали эти средства, так как продолжаем работать с текущими клиентами в обычном режиме.

Связаться с Георгием Качановским можно здесь .

Премиальный салон красоты «Asten» — услуги по кератиновому выпрямлению волос, ботокс, тотальная реконструкция, холодное восстановление

Инвестиционная возможность: привлечение 17 тысяч евро в виде процентного займа

Предполагаемая доходность инвестиций: 20% годовых

Потенциальная прибыль инвестора: 3400 евро

История и перспективы проекта от владелицы салона красоты «Asten» Анастасии Жук:

— Мой проект по реконструкции волос — это не просто новый салон красоты, а воплощение многолетнего опыта и экспертизы в индустрии. Я занимаюсь реконструкцией уже более шести лет. Начинала как индивидуальный предприниматель с одной сотрудницей в штате. За это время пробовала разные форматы работы, в том числе коворкинги, но это не приносило большого дохода и интерес постепенно угасал. В итоге я решила сделать что-то совершенно новое для белорусского рынка — создать сервис, который бы предлагал моноуслуги по реконструкции волос на профессиональном уровне.





В Беларуси, в отличие от России, где такие проекты активно развиваются, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, рынок только начинает формироваться. В Минске пока нет ни одного специализированного салона. Когда я увидела, что в Минске начинают продавать российские франшизы, сначала подумала приобрести одну из них, но позже решила создать свою историю. Это был длительный процесс: я подбирала помещения, рассматривала разные локации, и в итоге нашла идеальное место — салон находится в престижном районе «Минск-Мир» с отдельным входом и современной отделкой.

Инвестиционная возможность:

— Салон открылся в июне, и на данный момент я работаю сама вместе с одной сотрудницей. Для открытия привлекала инвестиции, а сейчас ищу дополнительные средства для дальнейшего развития бизнеса. В прошлом месяце выручка составила почти 12 тысяч белорусских рублей, что демонстрирует хорошую базу для роста, но я хочу двигаться быстрее. Средства нужны на модернизацию помещения, маркетинг, найм специалистов и внедрение CRM-систем для автоматизации процессов. Поскольку процедуры реконструкции волос требуют специального оборудования (например, вытяжек для работы с сильными запахами), необходимо провести дополнительные работы по оснащению студии.

У меня уже разработана финансовая модель на год вперед, и я ставлю цель выйти на уровень в 300 клиентов в месяц. Это вполне реально и достижимо за короткий срок. Я не рассматриваю банковские кредиты, так как это слишком долго и не покрывает всех необходимых сумм для масштабного роста. Привлекая инвестиции, я смогу развиваться быстрее, а также получу ценные советы и опыт людей, которые достигли успехов в бизнесе.

На данном этапе я привлекаю $ 17,000 под 20% годовых. Условия обсуждаются индивидуально с инвестором, планируется выплата процентов два раза в год, а по окончанию срока займа я выплачу всю сумму.