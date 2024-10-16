Компания МиСофт объявляет о проведении масштабной конференции о цифровизации бизнеса в Минске

Компания МиСофт (официальный дистрибьютор фирмы «1С» в Республике Беларусь), рада объявить о проведении масштабной конференции «Решение 1С для цифровизации бизнеса».
Дата и место проведения:
14 ноября 2024 года (четверг)
Город Минск, Дворец Республики, Октябрьская площадь, д. 1
Участие бесплатно (количество мест ограничено, поэтому регистрация заранее обязательна).
Конференц-пакет для одного слушателя включает: участие во всех мероприятиях деловой программы конференции, раздаточные материалы, кофе-брейки, обед, фуршет.
Цель конференции:
Конференция будет посвящена обсуждению актуальных тем цифровизации бизнеса с использованием решений на платформе «1С:Предприятие». Участники смогут обменяться опытом, получить информацию о новейших разработках и решениях, а также пообщаться с ведущими специалистами фирмы «1С».
Что ожидается на конференции:
Презентации о современных подходах к цифровизации бизнеса
Демонстрации новых решений и сервисов на платформе «1С:Предприятие»
Практические кейсы успешной реализации проектов на платформе «1С»
Возможность задать вопросы экспертам и получить консультации
На вернисаже и в выступлениях с участием разработчиков планируется представить следующие программные продукты:
платформу 1С:Предприятие;
1С:ERP для Беларуси;
1С:ERP WE;
1С:ERP. Управление холдингом;
1С:Документооборот КОРП для Беларуси;
1С:Архив;
1С:Зарплата и управление персоналом для Беларуси;
1С:Зарплата и управление персоналом КОРП;
1С:Розница для Беларуси;
1С:CRM для Беларуси;
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией;
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП;
1С:RCM Управление надежностью;
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси;
1С:BIM 6D, Renga Professional;
1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP;
1С:ERP Управление строительной организацией;
1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП;
1С:WMS Логистика. Управление складом.
К участию в конференции приглашаются представители руководящего состава предприятий:
- собственники и акционеры;
- генеральные и исполнительные директора;
- финансовые директора и главные бухгалтеры;
- ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора;
- руководители производств;
- HR-директора.
Организаторы:
Компания МиСофт – дистрибьютор фирмы «1С» в Беларуси, с более чем 30-летним опытом в поставке, внедрении и сопровождении решений на платформе «1С:Предприятие». Компания МиСофт является первым распространителем продуктов «1С» на белорусском рынке и входит в тройку лидеров по рейтингу фирмы "1С".