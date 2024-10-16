Компания МиСофт объявляет о проведении масштабной конференции о цифровизации бизнеса в Минске

Источник материала: ProBusiness





Компания МиСофт (официальный дистрибьютор фирмы «1С» в Республике Беларусь), рада объявить о проведении масштабной конференции «Решение 1С для цифровизации бизнеса».

Дата и место проведения:

14 ноября 2024 года (четверг)

Город Минск, Дворец Республики, Октябрьская площадь, д. 1

Участие бесплатно (количество мест ограничено, поэтому регистрация заранее обязательна).

Конференц-пакет для одного слушателя включает: участие во всех мероприятиях деловой программы конференции, раздаточные материалы, кофе-брейки, обед, фуршет.

Цель конференции:

Конференция будет посвящена обсуждению актуальных тем цифровизации бизнеса с использованием решений на платформе «1С:Предприятие». Участники смогут обменяться опытом, получить информацию о новейших разработках и решениях, а также пообщаться с ведущими специалистами фирмы «1С».

Что ожидается на конференции:

Презентации о современных подходах к цифровизации бизнеса

Демонстрации новых решений и сервисов на платформе «1С:Предприятие»

Практические кейсы успешной реализации проектов на платформе «1С»

Возможность задать вопросы экспертам и получить консультации

На вернисаже и в выступлениях с участием разработчиков планируется представить следующие программные продукты:

платформу 1С:Предприятие;

1С:ERP для Беларуси;

1С:ERP WE;

1С:ERP. Управление холдингом;

1С:Документооборот КОРП для Беларуси;

1С:Архив;

1С:Зарплата и управление персоналом для Беларуси;

1С:Зарплата и управление персоналом КОРП;

1С:Розница для Беларуси;

1С:CRM для Беларуси;

1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией;

1С:Управление по целям и KPI;

1С:Электронное обучение. Корпоративный университет;

1C:PLM Управление жизненным циклом;

1С:MES Оперативное управление производством;

1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП;

1С:RCM Управление надежностью;

1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси;

1С:BIM 6D, Renga Professional;

1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP;

1С:ERP Управление строительной организацией;

1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП;

1С:WMS Логистика. Управление складом.

К участию в конференции приглашаются представители руководящего состава предприятий:

- собственники и акционеры;

- генеральные и исполнительные директора;

- финансовые директора и главные бухгалтеры;

- ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора;

- руководители производств;

- HR-директора.





Организаторы:

Компания МиСофт – дистрибьютор фирмы «1С» в Беларуси, с более чем 30-летним опытом в поставке, внедрении и сопровождении решений на платформе «1С:Предприятие». Компания МиСофт является первым распространителем продуктов «1С» на белорусском рынке и входит в тройку лидеров по рейтингу фирмы "1С".