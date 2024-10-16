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Компания МиСофт объявляет о проведении масштабной конференции о цифровизации бизнеса в Минске

16.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Компания МиСофт (официальный дистрибьютор фирмы «1С» в Республике Беларусь), рада объявить о проведении масштабной конференции «Решение 1С для цифровизации бизнеса».

Дата и место проведения:
14 ноября 2024 года (четверг)
Город Минск, Дворец Республики, Октябрьская площадь, д. 1

Участие бесплатно (количество мест ограничено, поэтому регистрация заранее обязательна).                                                                                                                             

Конференц-пакет для одного слушателя включает: участие во всех мероприятиях деловой программы конференции, раздаточные материалы, кофе-брейки, обед, фуршет.

Цель конференции:
Конференция будет посвящена обсуждению актуальных тем цифровизации бизнеса с использованием решений на платформе «1С:Предприятие». Участники смогут обменяться опытом, получить информацию о новейших разработках и решениях, а также пообщаться с ведущими специалистами фирмы «1С».

Что ожидается на конференции:

  • Презентации о современных подходах к цифровизации бизнеса
  • Демонстрации новых решений и сервисов на платформе «1С:Предприятие»
  • Практические кейсы успешной реализации проектов на платформе «1С»
  • Возможность задать вопросы экспертам и получить консультации

На вернисаже и в выступлениях с участием разработчиков планируется представить следующие программные продукты:

  • платформу 1С:Предприятие;
  • 1С:ERP для Беларуси;
  • 1С:ERP WE;
  • 1С:ERP. Управление холдингом;
  • 1С:Документооборот КОРП для Беларуси;
  • 1С:Архив;
  • 1С:Зарплата и управление персоналом для Беларуси;
  • 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП;
  • 1С:Розница для Беларуси;
  • 1С:CRM для Беларуси;
  • 1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией;
  • 1С:Управление по целям и KPI;
  • 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет;
  • 1C:PLM Управление жизненным циклом;
  • 1С:MES Оперативное управление производством;
  • 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП;
  • 1С:RCM Управление надежностью;
  • 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси;
  • 1С:BIM 6D, Renga Professional;
  • 1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP;
  • 1С:ERP Управление строительной организацией;
  • 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП;
  • 1С:WMS Логистика. Управление складом.

К участию в конференции приглашаются представители руководящего состава предприятий:

- собственники и акционеры;

- генеральные и исполнительные директора;

- финансовые директора и главные бухгалтеры;

- ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора;

- руководители производств;

- HR-директора.

                                             
                                                                                                        

Организаторы:
Компания МиСофт – дистрибьютор фирмы «1С» в Беларуси, с более чем 30-летним опытом в поставке, внедрении и сопровождении решений на платформе «1С:Предприятие». Компания МиСофт является первым распространителем продуктов «1С» на белорусском рынке и входит в тройку лидеров по рейтингу фирмы "1С".

Контакт для регистрации и получения дополнительной информации:
Телефон: +375 (17) 348-56-56
Email: info@misoft.by
Сайт: https://conf24.misoft.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Дата и место проведения:14 ноября 2024 года (четверг) Город Минск, Дворец Республики, Октябрьская площадь, д. 1
 
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