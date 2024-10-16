Погода в СНГ: Казахстан накрыл густой туман, в Беларуси фламинго готовят к зимовке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Позднее бабье лето с температурой до плюс 15 градусов может наступить в Санкт-Петербурге на этой неделе. Об этом сообщил главный синоптик города. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В Алматы плохая видимость. Город накрыл густой туман. В мегаполисе дождливо и прохладно. К вечеру синоптики обещают всего плюс три. А вот на севере и в центре Казахстана уже морозно . Выпал первый снег, местами до минус восьми. Водителей просят быть аккуратнее в дальних поездках. На дорогах гололед и метели.

До прихода зимы остается все меньше времени, нужно успеть подготовиться к паводкам заранее, говорят спасатели. На востоке страны специалисты проводят сезонные работы на водоемах. Это река Красноярка, извилистая и заросшая кустарниками и деревьями. Чтобы вода в будущем не выходила из берегов, русло расширяют, углубляют и выравнивают.



«В данный момент производится компенсирующее русло, увеличение пропускной способности данной реки, чтобы вода по льду не шла и не подтапливала водозабор, который находится рядом», – рассказал главный специалист отдела по ЧС Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Константин Боровиков.

Кыргызстан



В Кыргызстане продолжаются осадки на всей территории республики. В Бишкеке всего плюс семь. Синоптики обещают дождь, переходящий в снег. В горных районах он уже выпал накануне.



Из-за обильного снегопада на перевале Тоо-Ашуу образовался многокилометровый затор. В основном причиной стали большегрузы. На обочинах стоят тысячи машин. Сотрудники МЧС организовали для водителей горячее питание и пункты обогрева.

Армения

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду? Рекомендации врача

На юге Армении пока еще солнечная погода, а вот ближе к северу страны ожидаются дожди, а температура стремительно падает. За неделю столбики термометров опустились на семь градусов, что спровоцировало рост количества заболеваний. Чтобы избежать осложнений, в преддверии начала сезона ОРВИ и гриппа Министерство здравоохранения Армении рекомендует сделать прививку. В республике имеется четырехвалентная вакцина. Для этого следует обратиться в любой пункт первичной медицинской помощи либо посетить один из мобильных пунктов вакцинации в Ереване.

Беларусь



Облачная погода установилась в Беларуси. На востоке страны пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров не превысят 12 градусов, поэтому летние вещи уже не пригодятся в этом сезоне.



С наступлением осенних холодов теплолюбивых животных в зоопарках начали переводить в вольеры для зимовки. Там они пробудут до самой весны. На очереди – фламинго. Перед переселением их осмотрели ветеринары, а после провели витаминную терапию и уходовые процедуры – чистку клювов и ног.