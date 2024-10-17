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Приглашение в роддом: Неделя родительской любви проходит в Минске

17.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Приглашение в роддом: Неделя родительской любви проходит в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неделя родительской любви проходит в Беларуси. Свои двери для будущих мам и пап раскрыл один из лучших роддомов Минска, передает «МИР 24».

Молодым семьям показали, как устроены отделения и рассказали, как лучше подготовиться к родам. Минчанка Юлия Кирик готовится стать мамой во второй раз. Ее первенец появился на свет в этом же родильном доме.

«Это очень здорово для рожениц. Если в первый раз, то не так страшно, потому что ты понимаешь, куда идешь, видишь отношение к себе, что помогает выбрать роддом. Мне во второй раз, как опытной маме, очень интересно, что изменилось за это время, какие-то новые фишки появились, и теперь в приоритете стоит этот роддом», – рассказала молодая мама.

Благодаря подходу «одна роженица – одна акушерка» этот роддом первым в стране получил звание «Больница, доброжелательная к ребенку». Здесь следуют актуальным рекомендациям ВОЗ и расширяют линейку услуг для будущих родителей.

«Мы позиционируем себя как родильный дом, в котором созданы все возможные условия для проведения партнерских родов. Сегодня их почти 17% от всех родов, которые происходят в нашем стационаре. У нас есть палаты комфортного пребывания, семейного типа, которые очень востребованы», – отметил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Василий Шостак.



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Теги: Минск
 
 
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Молодым родителям рассказали, как лучше подготовиться к рождению первенца.
 
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