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Приглашение в роддом: Неделя родительской любви проходит в Минске
17.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Неделя родительской любви проходит в Беларуси. Свои двери для будущих мам и пап раскрыл один из лучших роддомов Минска, передает «МИР 24».
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Благодаря подходу «одна роженица – одна акушерка» этот роддом первым в стране получил звание «Больница, доброжелательная к ребенку». Здесь следуют актуальным рекомендациям ВОЗ и расширяют линейку услуг для будущих родителей.
«Мы позиционируем себя как родильный дом, в котором созданы все возможные условия для проведения партнерских родов. Сегодня их почти 17% от всех родов, которые происходят в нашем стационаре. У нас есть палаты комфортного пребывания, семейного типа, которые очень востребованы», – отметил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Василий Шостак.
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Молодым родителям рассказали, как лучше подготовиться к рождению первенца.
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