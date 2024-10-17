Как победить хаос на складе? Рассказываем о новом продукте для цифровизации складского учета

Источник материала: ProBusiness



Наталья Рачек, основатель компании «Академ и К»

Автоматизация складов больше не просто тренд, вопрос выживания на рынке. Компании, которые продолжают полагаться на ручной труд и старые методы, неизбежно теряют деньги на ошибках и простоях. Каждая минута задержки — это упущенные возможности, а каждый сбой в системе — реальный удар по бизнесу.

Именно поэтому компания «Академ и К» создала программный продукт «AcademyKa Inventory Control. Мобильный Склад» на базе «1С». Это целая система учета на складах, которая устраняет слабые звенья в управлении. Время не тратится впустую: все процессы контролируются в реальном времени, ошибки персонала сведены к минимуму, а точная информация о запасах и движении товаров доступна мгновенно. Больше никаких задержек, отклонений от заказов или потерь из-за человеческого фактора.

«АИК Мобильный Склад» не только повышает эффективность — он диктует новый стандарт работы. О том, как это решение меняет правила игры, читайте в материале «Про бизнес».

О компании: Компания «Академ и К» была основана в 2011 году и с тех пор зарекомендовала себя как надежный партнер для бизнеса в сфере информационных технологий. Основными направлениями деятельности компании являются: анализ, проектирование и программное обеспечение информационных систем бухгалтерского и управленческого учетов на платформе «1С:Предприятие 8», внедрение ERP-систем, разработка и продвижение бесшовно интегрируемых модулей к информационной системе 1С: ERP, тиражирование программных решений собственной разработки. Компания «Академ и К» — первый в Беларуси партнер «1С:Консалтинг», входит в ТОП 10 рейтинга партнеров фирмы 1С и ТОП 3 рейтинга партнеров 1С Центры компетенций по ERP-решениям в Беларуси, что подтверждает ее высокий уровень профессионализма и надежности. Основатель компании — Наталья Рачек. Ее историю мы уже рассказывали в «Про бизнес». Она не только успешный руководитель, но и визионер, стремящийся к инновациям и высокому качеству обслуживания клиентов. Частное предприятие «Академ и К» обладает практическим опытом в следующих областях внедрения автоматизированных систем управления: ERP, MES-системы аналитики и учета, мобильных приложений для 1C. Компания автоматизирует бизнес-процессы предприятий в различных сферах деятельности: производство, торговля, строительство, общепит, экспедирование и транспорт, лизинг, ЖКХ/ЖСПК, недвижимость, лаборатории.

— История АИК начинается в 2019 году на табачной фабрике «Неман». В то время терминалы сбора данных были на Windows CE и разработка велась на С#. Продукт позволял делать приемку готовой продукции, упаковку и перемещение, полностью исключая воздействие человеческого фактора на работу склада. Функционал был разделен на серверную и клиентскую часть: серверная — для хранения и обработки всех данных, клиентская — для оперативных задач на терминале. Продукт работает на предприятии до сих пор , — пояснила Наталья.

Спустя время компания 1С заявила о выпуске мобильного клиента, чем и воспользовались в «Академ и К», разработав следующий продукт полностью на базе 1С для компании, которая занимается проведением инвентаризаций в крупных торговых объектах. Основной проблемой на тот момент был колоссальный объем данных. Проблема перешла в задачу, которую разработчики «Академ и К» успешно решили. После такого старта и был разработан готовый продукт «АИК Мобильный Склад». Спрос на него был очевиден, ведь многие белорусские компании теряли тысячи долларов именно из-за хаоса в учете на складах.

«АИК Мобильный склад» — это программное решение для автоматизации складских и производственных операций на основе штрих-кодирования, разработанное для терминалов сбора данных (ТСД). АИК подходит как для обычных складов, так и для складов с адресным (ячеистым) хранением. Позволяет вести учет на нескольких физических складах одновременно. Продукт подходит для различных сфер деятельности, включая: ● торговлю: упрощение процессов приема и отгрузки товаров;

● логистические центры: эффективное управление запасами и доставкой;

● производственные предприятия: контроль сырьевых запасов и готовой продукции;

● транспортные компании: оптимизация процессов перемещения товаров;

● маркетплейсы: управление ассортиментом и контроль за остатками. Основные задачи «АИК Мобильный склад» направлены на повышение эффективности склада. Система предоставляет сотрудникам актуальную информацию о предстоящих движениях, сокращает время выполнения операций и контролирует складские остатки в соответствии с настройками. АИК также обеспечивает своевременную передачу данных, оперативную отчетность и упрощает инвентаризацию. Система помогает экономить время складских операций, минимизировать ошибки персонала и избегать потерь из-за нарушений сроков, условий хранения и отклонений от заказов. Она обеспечивает хранение точной информации, исключает бумажные носители и позволяет оперативно отслеживать остатки и перемещения товаров на складах в режиме реального времени. Интуитивный интерфейс ТСД делает работу удобной. Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Стоимость решения АИК Мобильный Склад для одного пользователя — всего 608 руб. При покупке решения для 10+ терминалов стоимость фиксированная — 6080 руб. независимо от итогового количества пользователей (срок действия предложения ограничен). Установка «АИК Мобильный склад» проста, продукт интегрируется с действующими учетными или торговыми системами 1С, включая бесшовную интеграцию «1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси». Клиент может продолжить обслуживание основной системы 1С у привычного партнера.

Чтобы запустить «АИК Мобильный склад», компания тщательно изучала потребности не только бизнеса, но и сотрудников, в первую очередь кладовщиков.

— Мы внимательно выслушали все «боли» клиентов: залежавшиеся остатки, ежедневный пересорт товара, недостачи, бесконечные списки ячеек и ответственность за каждый чих. Нескончаемые попытки ускорить процесс отгрузки и ошибки с комплектацией на фоне спешки. При этом зачастую сотрудник склада становился незаменимым, даже в отпуск или на больничный не может спокойно уйти — ведь что и где лежит известно одному Богу… и кладовщику. Нами была проделана очень большая работа по анализу потребностей клиентов.

Эта грамотная основа была заложена в 2019 году, отработана опытным путем, а сейчас мы ее реализовали в коробочной версии «АИК Мобильного Склада», — отмечает Наталья.





При этом в компании уверяют, что их решение вовсе не призвано лишить работы сотрудников склада. Наоборот, их собираются избавить от рутинных задач и огромной личной ответственности.

— Мы сторонники позиции, что человек создан для творческих задач и созидания, а не механического учета. Для этого есть технологии и ИТ-решения. Человек не машина, ему свойственно ошибаться. А человеческий фактор может дорого стоить бизнесу, — заверяет Наталья.

В планах компании и вывод продукта на другие рынки — это часть стратегии развития продукта на ближайшие годы. К тому же «1С» поощряет подобные разработки и поддерживает инициативу.

— Любая программа 1С требует наличия платформы (того, на чем работает программа) и конфигурации или программного решения (того, с чем работает конечный пользователь). Платформой для «АИК Мобильный Склад» выступают системы, построенные на «1С Предприятие 8.3» и «1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси». Если у клиента внедрена импортная система ERP, мы можем построить шлюз и внедрить наш продукт на базе действующей у клиента системы, — говорит Наталья.





Команда Натальи работает на белорусском рынке с 2001 года, что гарантирует устойчивость к рыночным изменениям и долгосрочную поддержку продукта. Компания «Академ и К» на регулярной основе выпускает релизы к «АИК Мобильный склад», постоянно работая с обратной связью от клиентов. Ведется аналитическая работа по созданию облачной версии.

*Партнерский материал.

ЧП «Академ и К». УНП591001137