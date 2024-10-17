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Как победить хаос на складе? Рассказываем о новом продукте для цифровизации складского учета
17.10.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Автоматизация складов больше не просто тренд, вопрос выживания на рынке. Компании, которые продолжают полагаться на ручной труд и старые методы, неизбежно теряют деньги на ошибках и простоях. Каждая минута задержки — это упущенные возможности, а каждый сбой в системе — реальный удар по бизнесу.
Именно поэтому компания
«АИК Мобильный Склад» не только повышает эффективность — он диктует новый стандарт работы. О том, как это решение меняет правила игры, читайте в материале «Про бизнес».
— История АИК начинается в 2019 году на табачной фабрике «Неман». В то время терминалы сбора данных были на Windows CE и разработка велась на С#. Продукт позволял делать приемку готовой продукции, упаковку и перемещение, полностью исключая воздействие человеческого фактора на работу склада. Функционал был разделен на серверную и клиентскую часть: серверная — для хранения и обработки всех данных, клиентская — для оперативных задач на терминале. Продукт работает на предприятии до сих пор, — пояснила Наталья.
Спустя время компания 1С заявила о выпуске мобильного клиента, чем и воспользовались в «Академ и К», разработав следующий продукт полностью на базе 1С для компании, которая занимается проведением инвентаризаций в крупных торговых объектах. Основной проблемой на тот момент был колоссальный объем данных. Проблема перешла в задачу, которую разработчики «Академ и К» успешно решили. После такого старта и был разработан готовый продукт «АИК Мобильный Склад». Спрос на него был очевиден, ведь многие белорусские компании теряли тысячи долларов именно из-за хаоса в учете на складах.
Чтобы запустить «АИК Мобильный склад», компания тщательно изучала потребности не только бизнеса, но и сотрудников, в первую очередь кладовщиков.
— Мы внимательно выслушали все «боли» клиентов: залежавшиеся остатки, ежедневный пересорт товара, недостачи, бесконечные списки ячеек и ответственность за каждый чих. Нескончаемые попытки ускорить процесс отгрузки и ошибки с комплектацией на фоне спешки. При этом зачастую сотрудник склада становился незаменимым, даже в отпуск или на больничный не может спокойно уйти — ведь что и где лежит известно одному Богу… и кладовщику. Нами была проделана очень большая работа по анализу потребностей клиентов.
Эта грамотная основа была заложена в 2019 году, отработана опытным путем, а сейчас мы ее реализовали в коробочной версии «АИК Мобильного Склада», — отмечает Наталья.
При этом в компании уверяют, что их решение вовсе не призвано лишить работы сотрудников склада. Наоборот, их собираются избавить от рутинных задач и огромной личной ответственности.
— Мы сторонники позиции, что человек создан для творческих задач и созидания, а не механического учета. Для этого есть технологии и ИТ-решения. Человек не машина, ему свойственно ошибаться. А человеческий фактор может дорого стоить бизнесу, — заверяет Наталья.
В планах компании и вывод продукта на другие рынки — это часть стратегии развития продукта на ближайшие годы. К тому же «1С» поощряет подобные разработки и поддерживает инициативу.
— Любая программа 1С требует наличия платформы (того, на чем работает программа) и конфигурации или программного решения (того, с чем работает конечный пользователь). Платформой для «АИК Мобильный Склад» выступают системы, построенные на «1С Предприятие 8.3» и «1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси». Если у клиента внедрена импортная система ERP, мы можем построить шлюз и внедрить наш продукт на базе действующей у клиента системы, — говорит Наталья.
Команда Натальи работает на белорусском рынке с 2001 года, что гарантирует устойчивость к рыночным изменениям и долгосрочную поддержку продукта. Компания «Академ и К» на регулярной основе выпускает релизы к «АИК Мобильный склад», постоянно работая с обратной связью от клиентов. Ведется аналитическая работа по созданию облачной версии.
*Партнерский материал.
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Автоматизация складов больше не просто тренд, вопрос выживания на рынке. Компании, которые продолжают полагаться на ручной труд и старые методы, неизбежно теряют...
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