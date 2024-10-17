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Климат-контроль, зарядки и удобные сиденья: современные поезда из России появились в белорусском метро
17.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Поезд доработали для большего комфорта пассажиров. Попавших в последний вагон не ударит дверями. Они оборудованы системой против зажатия. Стал шире и вход в вагон. Контролировать в салоне будут температуру и освещение. Сиденья – из износостойкого материала. Больше поручней и зарядок для гаджетов. Все это требования метрополитена.
Машинисты активно изучают новый состав. Например, расширенную панель приборов. У нее больше возможностей для управления.
Новый поезд готовят к обкатке. Сервисная бригада из Подмосковья настраивает программное обеспечение поезда.
Всего в Беларусь поставят 28 вагонов из России, из которых сформируют семь составов. Они будут курсировать на новой третьей Зеленолужской ветке метро.
В настоящее время в Минском метрополитене перевозят пассажиров 79 составов. На заводе сделали упор на импортозамещение. При производстве поезда перешли на комплектующие Союзного государства.
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Климат-контроль, зарядки и удобные сиденья: современные поезда из России появились в белорусском метро
Всего в Беларусь поставят 28 вагонов из России, из которых сформируют семь составов.
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