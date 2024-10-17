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Климат-контроль, зарядки и удобные сиденья: современные поезда из России появились в белорусском метро

17.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Климат-контроль, зарядки и удобные сиденья: современные поезда из России появились в белорусском метро
 Фото: МТРК «Мир»

В белорусском метро появился новый поезд. Он – российского производства. Пока один состав обкатывают на линии, другой изучают и настраивают в депо, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Поезд доработали для большего комфорта пассажиров. Попавших в последний вагон не ударит дверями. Они оборудованы системой против зажатия. Стал шире и вход в вагон. Контролировать в салоне будут температуру и освещение. Сиденья – из износостойкого материала. Больше поручней и зарядок для гаджетов. Все это требования метрополитена.

«Здесь мощные двигатели стоят и на разгон, и на торможение. Все это намного эффективнее, чем на старых поездах. Поэтому тут попроще. Обеспечивает оборудование автоведением непосредственно, которое разгоняет и тормозит поезд. То есть машинисту тоже облегчило это работу», – рассказал машинист-инструктор Минского метрополитена Владимир Задора.

Машинисты активно изучают новый состав. Например, расширенную панель приборов. У нее больше возможностей для управления.

«Работа сопряжена с напряжением. Чтобы облегчить перенос напряжения, созданы климатическая установка и шумоизоляция», – рассказал машинист-инструктор Минского метрополитена Владимир Задора.

Новый поезд готовят к обкатке. Сервисная бригада из Подмосковья настраивает программное обеспечение поезда.

«Проводим пусконаладочные работы, совместно с представителями Минского метрополитена. Участвуем в обкаточных испытаниях на второй и третьей линии», – рассказал ведущий инженер участка пусконаладочных работ Сергей Дементьев.

Всего в Беларусь поставят 28 вагонов из России, из которых сформируют семь составов. Они будут курсировать на новой третьей Зеленолужской ветке метро.

«Так как в ближайшее время будут сданы три новые станции на третьей линии, то данные поезда производства «Метровагонмаш», новые инновационные поезда, поступят на эту линию, будут курсировать по ней наряду с теми составами, которые сейчас двигаются по третьей линии Минского метрополитена. Это нужно для того, чтобы были соблюдены интервалы движения поездов», – рассказал официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб.

В настоящее время в Минском метрополитене перевозят пассажиров 79 составов. На заводе сделали упор на импортозамещение. При производстве поезда перешли на комплектующие Союзного государства.



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Всего в Беларусь поставят 28 вагонов из России, из которых сформируют семь составов.
 
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