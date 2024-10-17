Жительница Витебска стала 50-миллионным пассажиром Белорусских железных дорог

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На перроне железнодорожного вокзала в Минске поздравили 50-миллионного пассажира. Им стала Елена Тельпукова из Витебска, сообщает «МИР 24».

В столицу Беларуси она приехала навестить детей и внуков. Раз в месяц пользуется этим направлением. Маршрут привычный, однако с подарками от перевозчика уехала впервые. Теперь у нее есть личный железнодорожный чайный набор.

«Раздался телефонный звонок, и на другом проводе мне сказали, что покупала ли я билет на поезд Минск – Витебск. Я сначала подумала, что что-то оплатила неправильно либо это какой-то розыгрыш. Но потом, когда мне сказали я какой-то особенный пассажир, я была приятно удивлена неожиданному сюрпризу», – отметила Елена Тельпукова.

«Мы уделяем внимание и внутренним перевозкам. У нас достаточно развита маршрутная сеть межрегиональных линий эконом-класса и бизнес-класса, которая четко сегментирована в течение суток. И пассажир имеет право и возможность выбрать именно то время перемещения, когда ему удобно», – подчеркнул первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской жележной дороги Константин Бояр.

В этом году внутри Беларуси поезда перевезли около восьми миллионов пассажиров. В международном направлении – более двух миллионов. Часто покупают билеты в Санкт-Петербург, Москву, Адлер, Минеральные Воды, Архангельск или Мурманск.