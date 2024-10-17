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Жительница Витебска стала 50-миллионным пассажиром Белорусских железных дорог
17.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На перроне железнодорожного вокзала в Минске поздравили 50-миллионного пассажира. Им стала Елена Тельпукова из Витебска, сообщает «МИР 24».
В столицу Беларуси она приехала навестить детей и внуков. Раз в месяц пользуется этим направлением. Маршрут привычный, однако с подарками от перевозчика уехала впервые. Теперь у нее есть личный железнодорожный чайный набор.
В этом году внутри Беларуси поезда перевезли около восьми миллионов пассажиров. В международном направлении – более двух миллионов. Часто покупают билеты в Санкт-Петербург, Москву, Адлер, Минеральные Воды, Архангельск или Мурманск.
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Елена Тельпукова приехала в Минск навестить родственников и выиграла чайный набор.
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