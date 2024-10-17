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Погода в СНГ: ветер и облачность прогнозируют в Беларуси, циклон с Запада принес ливни в Армению
17.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве установилась солнечная погода. Осадков не ожидается, местами туман. Столбики термометров покажут семь-восемь градусов тепла. Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
Казахстан
Туманы, заморозки и дожди ожидаются в Казахстане. В десяти областях объявлено штормовое предупреждение. На западе дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду. На востоке республики гололедица. В Восточно-Казахстанской области уже начался отопительный сезон. Спасатели усилили контроль за использованием печного оборудования в частном секторе. Особое внимание уделяют семьям из социально уязвимых слоев. Им бесплатно устанавливают датчики угарного газа.
Кыргызстан
Столбики термометров в Бишкеке не поднимутся выше плюс девяти. В столице днем дождь маловероятен. Ранее осадки прошлись по всей республике, а в Джалал-Абадской области они спровоцировали сход лавины. Сейчас в Чаткальском районе
Армения
Беларусь
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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