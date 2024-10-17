Погода в СНГ: ветер и облачность прогнозируют в Беларуси, циклон с Запада принес ливни в Армению

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве установилась солнечная погода. Осадков не ожидается, местами туман. Столбики термометров покажут семь-восемь градусов тепла. Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.

Казахстан

Туманы, заморозки и дожди ожидаются в Казахстане. В десяти областях объявлено штормовое предупреждение. На западе дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду. На востоке республики гололедица. В Восточно-Казахстанской области уже начался отопительный сезон. Спасатели усилили контроль за использованием печного оборудования в частном секторе. Особое внимание уделяют семьям из социально уязвимых слоев. Им бесплатно устанавливают датчики угарного газа.

«Обязательно чистить печи, проверять вентиляцию и устанавливать притопочные листы. За прошедшие годы установлено порядка 15 тысяч датчиков. С начала отопительного периода нашими сотрудники проведено 28 тысяч инструктажей», – рассказала пресс-секретарь Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Кыргызстан

Столбики термометров в Бишкеке не поднимутся выше плюс девяти. В столице днем дождь маловероятен. Ранее осадки прошлись по всей республике, а в Джалал-Абадской области они спровоцировали сход лавины. Сейчас в Чаткальском районе ведутся поиски шести человек , которые оказались в снежном плену. Несколько дней назад 14 человек ушли в горы собирать травы. В среду связь с ними пропала. МЧС нашли восемь человек. Они рассказали о лавине. В спасательной операции участвуют сотрудники МЧС и местные жители, задействована техника.