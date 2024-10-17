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Вернувшиеся из Антарктиды полярники подарили Лукашенко минерал возрастом около 4 млрд лет
17.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с белорусскими полярниками, которые завершили 16-ю
Во время миссии был проложен маршрут в неисследованный горный массив Най. Флаг, который развернули ученые в честь открытия участка, подарили президенту страны. Александр Лукашенко поблагодарил полярников. Он отметил, что все технические и научные решения, опробованные в Антарктиде, пригодятся в разных отраслях.
Полярники подарили Александру Лукашенко минерал эндербит. Ему около четырех миллиардов лет, из него состоит кристаллическая основа Земли.
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На Южном полюсе ученые проложили маршрут в неисследованный горный массив Най.
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