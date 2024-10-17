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Вернувшиеся из Антарктиды полярники подарили Лукашенко минерал возрастом около 4 млрд лет

17.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вернувшиеся из Антарктиды полярники подарили Лукашенко минерал возрастом около 4 млрд лет
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с белорусскими полярниками, которые завершили 16-ю экспедицию в Антарктиду, передает «МИР 24».

Во время миссии был проложен маршрут в неисследованный горный массив Най. Флаг, который развернули ученые в честь открытия участка, подарили президенту страны. Александр Лукашенко поблагодарил полярников. Он отметил, что все технические и научные решения, опробованные в Антарктиде, пригодятся в разных отраслях.

«Надо подумать, как ваши исследования могут быть уже сейчас применены в реальном секторе. Это будет способствовать развитию компетенций и смежных направлений, стимулировать высокотехнологичные производства. И, конечно, очень важно, что мы продолжаем активно взаимодействовать с другими странами в деле освоения Антарктиды. Особенно с Россией. Поддержка будет оказываться, всяческая будет поддержка. Надо работать вместе, делиться результатами», – подчеркнул глава государства.

Полярники подарили Александру Лукашенко минерал эндербит. Ему около четырех миллиардов лет, из него состоит кристаллическая основа Земли.



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На Южном полюсе ученые проложили маршрут в неисследованный горный массив Най.
 
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