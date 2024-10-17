Наложить швы, принять роды: как обучают будущих врачей в симуляционном центре БГМУ

«Это и дальнейшие связи с теми странами, которые представлены в виде нынешних студентов, это в перспективе взаимодействие – и научное, и экономическое, и социальное, и политическое», – отметил Юрий Фролов.

«Каждый четвертый студент нашего университета – это иностранный специалист. Они не только обучаются в нашем университете, они впоследствии остаются здесь, проходят интернатуру, участвуя в клинической ординатуре», – рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

После знакомства с работой БГМУ – беседа с преподавателями и студентами. Темой стали семейные ценности и скрепы. Будущие медики задали вопросы о социальной и финансовой поддержке молодых семей, а также помощи медикам от государства.