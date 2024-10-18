Замминистра экономики Беларуси Наумович: В основе ШОС – промышленная кооперация и импортозамещение

«Ряд проектов с различными партнерами – членами ШОС, партнерами ШОС будут реализоваться в стране. Крупнейшие, конечно, из них – это совместные кооперации с субъектами Российской Федерации», – отметил Владимир Наумович.

«Очень ошибочное мнение, когда считают, что выпуск технологической продукции касается импортозамещения. Конечно, это одно из основных направлений по импортозамещению. Но мы можем говорить и о химической продукции, выпуске различных катализаторов и других химических элементов», – подчеркнул торговый представитель России в Республике Беларусь Юрий Золотарев.