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Замминистра экономики Беларуси Наумович: В основе ШОС – промышленная кооперация и импортозамещение

18.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Замминистра экономики Беларуси Наумович: В основе ШОС – промышленная кооперация и импортозамещение
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Внедрение современных технологий в промышленной кооперации повысит прозрачность и эффективность поставок. Об этом заявил замминистра экономики Беларуси Владимир Наумович. Он подчеркнул, что основа экономических отношений между странами Шанхайской организации сотрудничества – промышленная кооперация и импортозамещение, передает «МИР 24».

Новые направления сотрудничества обсудили на Международном форуме с участием государств – членов ШОС. Один из успешных примеров – белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». Там активно развиваются проекты по медицине и высоким технологиям.

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«Ряд проектов с различными партнерами – членами ШОС, партнерами ШОС будут реализоваться в стране. Крупнейшие, конечно, из них – это совместные кооперации с субъектами Российской Федерации», – отметил Владимир Наумович.

«Очень ошибочное мнение, когда считают, что выпуск технологической продукции касается импортозамещения. Конечно, это одно из основных направлений по импортозамещению. Но мы можем говорить и о химической продукции, выпуске различных катализаторов и других химических элементов», – подчеркнул торговый представитель России в Республике Беларусь Юрий Золотарев.

В этом году Беларусь участвует во втором Международном кооперационном форуме по импортозамещению государств – членов ШОС в качестве полноправного члена организации.



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В этом году Беларусь участвует во втором Международном кооперационном форуме по импортозамещению государств – членов ШОС в качестве полноправного члена...
 
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