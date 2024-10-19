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Выпускники школ проходят тестирование в рамках подготовки к централизованным экзаменам в Беларуси
19.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования. Его проходят ученики 11-х классов, которым предстоит сдать централизованные экзамены в конце учебного года. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Учащаяся лицея Белгосуниверситета Арина Домасевич пишет тест по обществоведению. Одиннадцатиклассница усердно готовится к поступлению в университет. Со специальностью еще не определилась, но нравится экономика и психология.
«Обществоведение – достаточно разносторонний предмет, который затрагивает множество сфер нашей общественной жизни. Но, наверное, больше трудность у меня вызывает политология и культурология. Но я тоже стараюсь с этим справляться», –рассказала выпускница.
Александр Унуковский уже четко знает: будет поступать на программиста. Прорепетировать решил экзамен по физике. В знаниях уверен, но хочет подготовиться психологически и изучить правила проведения тестирования.
Строгость такая же, как на реальном
Репетиционное тестирование в Беларуси носит рекомендательный характер. Прийти и написать тест может любой старшеклассник. Потом заполнить пробелы в знаниях помогают учителя.
Желающие могут сдать тесты по 15 предметам от математики до английского языка. Интерес к таким пробным экзаменам растет из-за недавнего изменения формата выпускных испытаний. Централизованные экзамены стали обязательны для всех одиннадцатиклассников страны.
Для поступления в ВУЗы одиннадцатиклассники Беларуси должны будут сдать централизованный экзамен по русскому или белорусскому языкам на выбор и предмет, который нужен для определенной профессии.
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Репетиционное тестирование в белорусских школах носит рекомендательный характер.
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