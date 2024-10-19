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Выпускники школ проходят тестирование в рамках подготовки к централизованным экзаменам в Беларуси

19.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выпускники школ проходят тестирование в рамках подготовки к централизованным экзаменам в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования. Его проходят ученики 11-х классов, которым предстоит сдать централизованные экзамены в конце учебного года. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Учащаяся лицея Белгосуниверситета Арина Домасевич пишет тест по обществоведению. Одиннадцатиклассница усердно готовится к поступлению в университет. Со специальностью еще не определилась, но нравится экономика и психология.

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«Обществоведение – достаточно разносторонний предмет, который затрагивает множество сфер нашей общественной жизни. Но, наверное, больше трудность у меня вызывает политология и культурология. Но я тоже стараюсь с этим справляться», –рассказала выпускница.

Александр Унуковский уже четко знает: будет поступать на программиста. Прорепетировать решил экзамен по физике. В знаниях уверен, но хочет подготовиться психологически и изучить правила проведения тестирования.

«Во-первых, надо узнать структуру теста, чтобы потом не тратить на это время. Никаких подсказок быть не должно, телефонов особенно, потому что за то, что вы списываете, сразу же вашу работу забирают и не проверяют ее», – сказал одиннадцатиклассник.

Строгость такая же, как на реальном централизованном экзамене. С собой только черная гелевая ручка и паспорт. Черновики выдают на тестировании. На решение заданий – от полутора до трех с половиной часов. Время зависит от предмета. Как правильно заполнить бланк и не допустить ошибок, инструктируют учителя.

Репетиционное тестирование в Беларуси носит рекомендательный характер. Прийти и написать тест может любой старшеклассник. Потом заполнить пробелы в знаниях помогают учителя.

«Раньше мы на уроке параллельные варианты разбирали, обсуждали. Это первый срез по тому, что у них есть», –рассказала учитель математики лицея Белорусского государственного университета Елена Карпова.

Желающие могут сдать тесты по 15 предметам от математики до английского языка. Интерес к таким пробным экзаменам растет из-за недавнего изменения формата выпускных испытаний. Централизованные экзамены стали обязательны для всех одиннадцатиклассников страны.

Для поступления в ВУЗы одиннадцатиклассники Беларуси должны будут сдать централизованный экзамен по русскому или белорусскому языкам на выбор и предмет, который нужен для определенной профессии.



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