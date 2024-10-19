Сотрудникам фармацевтической компании показали резиденцию президента Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске во Дворце независимости, рабочей резиденции президента Беларуси, побывали сотрудники фармацевтической компании, передает «МИР 24».

Предприятию в этом году исполняется 95 лет. Гостям рассказали историю Дворца. Его двери открылись больше 10 лет назад. А построили здание за рекордные 30 месяцев. Это вдвое быстрее, чем планировали. Фармацевты особенно отметили выверенный дизайн кабинетов и залов. В них проходят важные политические события – вручения госнаград, международные встречи, совещания с участием президента.

«Я очень впечатлена. Почувствовала себя прямо королевой, как в сказке. Как все подобрано – с искусством, с чувством. До такой степени приятно находиться. Я даже загадала желание сегодня, так как нахожусь здесь первый раз», –рассказала мастер предприятия по производству медицинских препаратов Татьяна Буйко.

«То, что видел по телевизору, конечно, красиво казалось все. Но наяву увидеть – это было что-то несравнимое. Что такое величие, такая красота, это представить нельзя было себе, не побывав здесь», – отметил заведующий виварием предприятия Александр Шнитко.