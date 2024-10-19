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Сотрудникам фармацевтической компании показали резиденцию президента Беларуси
19.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске во Дворце независимости, рабочей резиденции президента Беларуси, побывали сотрудники фармацевтической компании, передает «МИР 24».
Предприятию в этом году исполняется 95 лет. Гостям рассказали историю Дворца. Его двери открылись больше 10 лет назад. А построили здание за рекордные 30 месяцев. Это вдвое быстрее, чем планировали. Фармацевты особенно отметили выверенный дизайн кабинетов и залов. В них проходят важные политические события – вручения госнаград, международные встречи, совещания с участием президента.
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Фармацевты оценили выверенный дизайн кабинетов и залов, где проходят важные политические события.
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