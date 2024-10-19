«Марафон единства»: белорусам рассказали, как противостоять фейкам в интернете

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр информации Беларуси Марат Марков рассказал о том, как в Сети создаются фейки, и назвал методы для определения и противостояния дезинформации, передает корреспондент «МИР 24».

Неформальную встречу провели в Гомеле в рамках республиканской акции «Марафон единства». Каждый желающий смог задать вопрос министру. Один из популярных вопросов горожан: как доносить правду и защитить от фейков людей в любом возрасте?

«Некоторые технологии мы сами успешно используем и применяем на практике. Поэтому здесь вопрос самообучения и ликбеза, который должен постоянно проходить. Потому что каждая новая технология дает новые возможности и новые проблемы», – отметил министр информации Республики Беларусь Марат Марков.

В программе акции не только встречи с чиновниками и политиками, есть и социальные проекты. Так в центре города появилась аллея туй и арт-объект.

«На нашем арт-объекте, который сегодня в очередной точке следования марафона в городе Гомеле, крупнейшем областном центре, есть это серьезное напоминание. Также там есть эти строки, что будущее Беларуси именно в твоих руках. Как отмечает наш президент, белорусы сами будут определять будущее свое развитие», – рассказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.

«Марафон единства» продолжился и на улицах города. Предприятия презентовали промышленные и гастрономические новинки. Республиканская общественно-культурная акция пройдет и в других городах Беларуси.