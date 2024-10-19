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«Марафон единства»: белорусам рассказали, как противостоять фейкам в интернете
19.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министр информации Беларуси Марат Марков рассказал о том, как в Сети создаются фейки, и назвал методы для определения и противостояния дезинформации, передает корреспондент «МИР 24».
Неформальную встречу провели в Гомеле в рамках республиканской акции «Марафон единства». Каждый желающий смог задать вопрос министру. Один из популярных вопросов горожан: как доносить правду и защитить от фейков людей в любом возрасте?
В программе акции не только встречи с чиновниками и политиками, есть и социальные проекты. Так в центре города появилась аллея туй и арт-объект.
«Марафон единства» продолжился и на улицах города. Предприятия презентовали промышленные и гастрономические новинки. Республиканская общественно-культурная акция пройдет и в других городах Беларуси.
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Неформальную встречу в Гомеле провел министр информации Беларуси Марат Марков.
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