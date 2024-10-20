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«Я приехал, чтобы низко поклониться вам»: Лукашенко поблагодарил за труд аграриев Минской области
20.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лучшие аграрии Минской области собрались на одной площадке. Президент страны Александр Лукашенко наградил их на празднике «Дожинки». Этим фестивалем в стране по традиции закончили уборочную кампанию. Белорусский лидер поблагодарил тружеников села и пообещал сделать так, чтобы в деревнях жилось как можно лучше. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
На сцене – главные звезды праздника. Причем, не только участники уборочной. «Дожинки» – повод отметить лучших тружеников села во всех сферах за многолетний труд и высокие результаты.
Сотрудники этого предприятия одними из первых в Минской области сделали ставку на фруктовый бизнес. И стали крупнейшим яблочным хозяйством в стране. За это – благодарность от президента.
Всех аграриев Минской области белорусский лидер поблагодарил в лице главы региона.
Центральный регион – лидер по урожаю. Здесь собрали два с половиной миллиона тонн зерна. Это четверть от общего результата по стране. И вместе с похвалой от президента – новая планка на будущий год.
«За спинами лидеров минской «переработки» еще хватает предприятий, которым необходимо взять на себя, мягко говоря, повышенные обязательства. Задание для области на ближайший год – не менее трех миллионов тонн. А в течение следующей пятилетки устойчиво выйти на три с половиной миллиона тонн по зерновым, зернобобовым, кукурузе и рапсу. Это реальная для вас цифра», – поставил задачу глава государства.
Точки роста, по словам Лукашенко, в грамотном управлении, внедрении инноваций и железной дисциплине. Все для одной цели – повышения качества во всех сферах.
«Независимо от того, государственное это предприятие или частное, качество превыше всего. Именно в этом была цель объявления этого года Годом качества. Но мы как-то расслабились, еще не все сделали. В 2025 году качеству будет уделено приоритетное внимание. В этом залог как нашего экономического роста, так и повышения престижа на мировых рынках. А это деньги», – подчеркнул президент
А будут деньги, будут и лучшие условия для жизни в селах. В стране для этого сделают все возможное, пообещал белорусский лидер. И все заявления
«Лукашенко поехал на «Дожинки», начал предвыборную кампанию». Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании. Но если они считают, что предвыборная кампания, – имею на это право. Я приехал, чтобы низко поклониться вам. За труд, за подвиг, за патриотизм и преданность», –заявил глава государства.
А главное, за то, что обеспечили продовольственную безопасность в стране. А дальше Беларусь сделает максимум, чтобы кормить себя и другие народы вкусными продуктами, подытожил Александр Лукашенко.
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Фестивалем «Дожинки» в стране по традиции закончили уборочную кампанию.
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