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«Я приехал, чтобы низко поклониться вам»: Лукашенко поблагодарил за труд аграриев Минской области

20.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Я приехал, чтобы низко поклониться вам»: Лукашенко поблагодарил за труд аграриев Минской области
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Лучшие аграрии Минской области собрались на одной площадке. Президент страны Александр Лукашенко наградил их на празднике «Дожинки». Этим фестивалем в стране по традиции закончили уборочную кампанию. Белорусский лидер поблагодарил тружеников села и пообещал сделать так, чтобы в деревнях жилось как можно лучше. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На сцене – главные звезды праздника. Причем, не только участники уборочной. «Дожинки» – повод отметить лучших тружеников села во всех сферах за многолетний труд и высокие результаты.

«Мы идем вперед. Наша продукция самая качественная. Моя работа – это мой второй дом. Когда приходишь на работу, забываешь обо всем. Это моя вторая семья», – рассказала начальник цеха молочной продукции Светлана Василевская.

Сотрудники этого предприятия одними из первых в Минской области сделали ставку на фруктовый бизнес. И стали крупнейшим яблочным хозяйством в стране. За это – благодарность от президента.

«Рада вся команда. Мы очень рады, мы проделали долгий путь. И видим, что все было не зря. Начиная Смоленском и заканчивая Хабаровском можно найти наши яблоки, выращенные в нашем Молодеченском районе», – отметил глава крестьянского хозяйства Игорь Абрамчик.

Всех аграриев Минской области белорусский лидер поблагодарил в лице главы региона.

Центральный регион – лидер по урожаю. Здесь собрали два с половиной миллиона тонн зерна. Это четверть от общего результата по стране. И вместе с похвалой от президента – новая планка на будущий год.

«За спинами лидеров минской «переработки» еще хватает предприятий, которым необходимо взять на себя, мягко говоря, повышенные обязательства. Задание для области на ближайший год – не менее трех миллионов тонн. А в течение следующей пятилетки устойчиво выйти на три с половиной миллиона тонн по зерновым, зернобобовым, кукурузе и рапсу. Это реальная для вас цифра», – поставил задачу глава государства.

Точки роста, по словам Лукашенко, в грамотном управлении, внедрении инноваций и железной дисциплине. Все для одной цели – повышения качества во всех сферах.

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«Независимо от того, государственное это предприятие или частное, качество превыше всего. Именно в этом была цель объявления этого года Годом качества. Но мы как-то расслабились, еще не все сделали. В 2025 году качеству будет уделено приоритетное внимание. В этом залог как нашего экономического роста, так и повышения престижа на мировых рынках. А это деньги», – подчеркнул президент

А будут деньги, будут и лучшие условия для жизни в селах. В стране для этого сделают все возможное, пообещал белорусский лидер. И все заявления на областных «Дожинках» – не для пиара, подчеркнул президент.

«Лукашенко поехал на «Дожинки», начал предвыборную кампанию». Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании. Но если они считают, что предвыборная кампания, – имею на это право. Я приехал, чтобы низко поклониться вам. За труд, за подвиг, за патриотизм и преданность», –заявил глава государства.

А главное, за то, что обеспечили продовольственную безопасность в стране. А дальше Беларусь сделает максимум, чтобы кормить себя и другие народы вкусными продуктами, подытожил Александр Лукашенко.



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Фестивалем «Дожинки» в стране по традиции закончили уборочную кампанию.
 
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