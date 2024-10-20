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Изменения в налогах, возвращение «Реактора» и амбициозная кофейная франшиза: новости бизнеса за 14-20 октября 2024 года
20.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Опасность «вылета» из Реестра рекламораспростратнителей, инвестиции в работающие проекты и особенности лидогенерации. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
На прошлой неделе официально опубликовали проект изменений в Налоговом кодексе. «Про бизнес» попросил эксперта по налогообложению, директора бухгалтерской компании «Ресолва» Татьяну Дайлид и налогового консультанта и учредителя бухгалтерской компании «Директ Актив» Веру Солянкову проанализировать документ и
Юристы
Полезное для бизнеса
Даже успешные проекты нуждаются в поддержке, чтобы выйти на новый уровень и не замедлять темп развития. Поэтому десятки компаний уже привлекают средства с помощью нового сервиса «Про бизнес — Инвестиции».
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Истории бизнеса
Известный белорусский предприниматель из кофейной индустрии Никита Чаков — частый гость на интервью для «Про бизнес». Первый раз наша команда встретилась с Никитой в 2016 году, когда молодой человек управлял двумя кофейнями под брендом «Кофе Саунд» и планировал создать франшизу на 45 филиалов в течение года. В 2020 году мы узнали, что предприниматель достиг своей цели: франшиза насчитывала 53 кофейни, а его бизнес превратился в многопрофильную компанию: от консалтинга до школы бариста. Спустя 4 года «Про бизнес» вновь встретился с Никитой, чтобы понять,
Основатель маркетингового агентства «PushkinMarketingAgency» (бренд «Reach The Lead») Кирилл Пушкин выстроил свой бизнес на простом, но важном принципе: автоматизация процессов позволяет компаниям значительно сократить трудовые и финансовые затраты на привлечение клиентов. В то время как многие организации продолжают расширять отделы лидогенерации для увеличения продаж, Кирилл предлагает альтернативу — автоматизировать эти задачи и высвободить ресурсы для стратегического развития. Предприниматель
Нынешней весной в СМИ пролетела новость: легендарный клуб «Реактор» вновь должен открыться. Так и произошло, первая за несколько лет вечеринка прошла в конце июля. Учредитель клуба Светлана Рамонка пообщалась с «Про бизнес» и
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Изменения в налогах, возвращение «Реактора» и амбициозная кофейная франшиза: новости бизнеса за 14-20 октября 2024 года
Опасность «вылета» из Реестра рекламораспростратнителей, инвестиции в работающие проекты и особенности лидогенерации. Кратко пересказываем, о чем писал «Про...
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