Изменения в налогах, возвращение «Реактора» и амбициозная кофейная франшиза: новости бизнеса за 14-20 октября 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Опасность «вылета» из Реестра рекламораспростратнителей, инвестиции в работающие проекты и особенности лидогенерации. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

На прошлой неделе официально опубликовали проект изменений в Налоговом кодексе. «Про бизнес» попросил эксперта по налогообложению, директора бухгалтерской компании «Ресолва» Татьяну Дайлид и налогового консультанта и учредителя бухгалтерской компании «Директ Актив» Веру Солянкову проанализировать документ и рассказать о важных новшествах, которые могут быть приняты к 2025 году .

Юристы рассказали , что будет, если вас исключат из реестра рекламораспространителей.

Полезное для бизнеса

Даже успешные проекты нуждаются в поддержке, чтобы выйти на новый уровень и не замедлять темп развития. Поэтому десятки компаний уже привлекают средства с помощью нового сервиса «Про бизнес — Инвестиции». Вот три бизнеса , которые готовы к масштабированию и предлагают инвесторам хорошие возможности для заработка.

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Истории бизнеса

Известный белорусский предприниматель из кофейной индустрии Никита Чаков — частый гость на интервью для «Про бизнес». Первый раз наша команда встретилась с Никитой в 2016 году, когда молодой человек управлял двумя кофейнями под брендом «Кофе Саунд» и планировал создать франшизу на 45 филиалов в течение года. В 2020 году мы узнали, что предприниматель достиг своей цели: франшиза насчитывала 53 кофейни, а его бизнес превратился в многопрофильную компанию: от консалтинга до школы бариста. Спустя 4 года «Про бизнес» вновь встретился с Никитой, чтобы понять, как складывается его бизнес после ряда потрясений .

Основатель маркетингового агентства «PushkinMarketingAgency» (бренд «Reach The Lead») Кирилл Пушкин выстроил свой бизнес на простом, но важном принципе: автоматизация процессов позволяет компаниям значительно сократить трудовые и финансовые затраты на привлечение клиентов. В то время как многие организации продолжают расширять отделы лидогенерации для увеличения продаж, Кирилл предлагает альтернативу — автоматизировать эти задачи и высвободить ресурсы для стратегического развития. Предприниматель поделился с «Про бизнес», как ему пришла идея создания собственного дела и чем ему помогла работа в найме.