«Марафон единства»: гастрономические новинки презентовали в Гомеле

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кулинарный экзамен и интеллектуальные соревнования. Южный регион Беларуси презентовал свои гастрономические новинки. Гомель стал очередным городом, который принял республиканскую общественно-культурную акцию « Марафон единства ». Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

«Драники из Гомельской области у нас, необычные. Можем предложить даже со сгущенным молоком», – отметила продавец Елена Комаровская.

Попробовать на фуд-корте можно все: от драников с необычным вкусом или формой до уже привычных блюд: ухи или шашлыка, но обязательно из местных продуктов.

«200 килограммов мяса мы привезли, но большим спросом пользуется свинина», – уточнил повар-мангальщик Олег Сорокин.

Спрос в регионе не только на традиционные блюда. Свои достижения презентовали и спортивные школы. Улица города превратилась в стадион с площадками для разных видов спорта.

«Занимаемся не только карате, еще и плаванием. Он у меня парень активный, в принципе, не сидит ни минуты на месте. Атмосфера хорошая, погода хорошая, настроение хорошее. Тем более, что повод замечательный – праздник в городе», – поделилась местная жительница Галина Якуткина.

Подарком для города стала новая аллея из вечнозеленых деревьев. Ее высадили в центре Гомеля, где проводят все городские праздники. Украсили и многоэтажный дом гомельчан. На фасаде появился символ белорусских семей.

«На нашем арт-объекте, который сегодня в очередной точке следования Марафона, в городе Гомель, крупнейшем областном центре, есть это серьезное напоминание. Также там есть важные строки о том, что будущее Беларуси именно в твоих руках. Как отмечает наш президент, белорусы сами будут определять наше будущее развитие», – сообщил первый секретарь центрального комитета белорусского республиканского Союза молодежи Александр Лукьянов.

Эстафету на «Марафоне единства» подхватили музыканты. Улицы города превратились в танцевальные площадки. Кульминацией праздника стал концерт «Время выбрало нас». На сцене выступили больше тысячи участников. Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» пройдет и в других городах Беларуси.