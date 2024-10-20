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«Марафон единства»: гастрономические новинки презентовали в Гомеле
20.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кулинарный экзамен и интеллектуальные соревнования. Южный регион Беларуси презентовал свои гастрономические новинки. Гомель стал очередным городом, который принял республиканскую общественно-культурную акцию «
Попробовать на фуд-корте можно все: от драников с необычным вкусом или формой до уже привычных блюд: ухи или шашлыка, но обязательно из местных продуктов.
Спрос в регионе не только на традиционные блюда. Свои достижения презентовали и спортивные школы. Улица города превратилась в стадион с площадками для разных видов спорта.
Подарком для города стала новая аллея из вечнозеленых деревьев. Ее высадили в центре Гомеля, где проводят все городские праздники. Украсили и многоэтажный дом гомельчан. На фасаде появился символ белорусских семей.
Эстафету на «Марафоне единства» подхватили музыканты. Улицы города превратились в танцевальные площадки. Кульминацией праздника стал концерт «Время выбрало нас». На сцене выступили больше тысячи участников. Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» пройдет и в других городах Беларуси.
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Республиканская общественно-культурная акция пройдет и в других городах Беларуси.
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