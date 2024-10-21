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Клиент Betera поставил 50 000 BYN на Лигу чемпионов. Что из этого вышло?
21.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Букмекерская компания Betera зафиксировала ошеломительную ставку на спорт. Клиент поставил 50 000 BYN на Лигу чемпионов и выиграл 495 657 BYN.
Внимание беттора привлекли матчи второго тура Лиги чемпионов, он решил собрать экспресс-ставку из пяти событий. Общий коэффициент составил 9,91.
Клиент Betera предположил, что встречи клубов “Арсенал” – “ПСЖ” и “Боруссия Дортмунд” – “Селтик” завершатся не менее чем двумя голами в каждом матче. Так и случилось: англичане победили французов со счетом 2:0, а немцы обыграли шотландцев с разгромным счетом 7:1.
В паре “Барселона” – “Янг Бойз” клиент Betera сделал мудрый выбор, поставив на очевидного фаворита — на испанцев. Их соперник — швейцары — стартовали в новом сезоне также неудачно, как и год назад, и сейчас занимают предпоследнее место в турнирной таблице национального первенства. Исход предугадать было несложно. Матч завершился с разгромным счетом 5:0.
Еще один вполне очевидный исход — ставка на фору (1,5) итальянской команды “Интер” в матче с “Црвеной Звездой”. Нынешний чемпион Италии и безусловный фаворит встречи не просто выиграл с минимальным счетом, а отгрузил четыре безответных мяча в ворота сербов.
Неудивительно, что беттор остановил свой выбор именно на букмекерской компании Betera. Она предоставляет первоклассный сервис всем клиентам. На матчи топовых европейских команд
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Букмекерская компания Betera зафиксировала ошеломительную ставку на спорт. Клиент поставил 50 000 BYN на Лигу чемпионов и выиграл 495 657 BYN.
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