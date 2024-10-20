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Микрорайон с энергоэффективными домами построят в белорусском Слониме

20.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Микрорайон с энергоэффективными домами построят в белорусском Слониме
 Фото: МТРК «Мир»

В белорусском Слониме возводят новый микрорайон исключительно с электродомами. Это стало возможным благодаря тому, что доля мирного атома в энергобалансе страны заняла порядка 40%. Как государство стимулирует граждан переходить на новый вид отопления, узнал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Слонимчанин Валерий Гинель уже и забыл, что значит экономить на коммуналке. За трехкомнатную квартиру с семьей из четырех человек в так называемом электродоме он платит 80 рублей в месяц, это чуть больше двух тысяч российских. Все дело в индивидуальном отоплении и нагреве воды электричеством.

«Все собственное, центрального ничего нет. Подогрев, что в санузле, что на кухне, осуществляется водонагревателями. На кухне чуть поменьше, на литров 30. Отопление тоже отдельное, даже разделена каждая комната. На отопление свой тариф, и там выходит 0,04 копейки за киловатт», –рассказал Валерий Гинель.

В Слониме уже построили шесть электродомов, на очереди новые. Энергия поступает напрямую с Белорусской АЭС, для этого увеличена мощность городской подстанции с 16 до 40 мегавольт-ампер. Микрорайон находится на окраине, для обителей энергоэффективного жилья создают доступную среду.

«И садики, и школы, автобусные остановки, строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Инфраструктура в нашем районе развита, все в шаговой доступности. Автомобильная стоянка вынесена за территорию двора. Это огромный плюс в безопасности, и родители спокойны. Есть видеонаблюдение по периметру дома», – отметила жительница электродома Юлия Ракуть.

Центральное отопление в Беларуси дотируется, это значит, что граждане оплачивают только 20% от себестоимости одной гигакалории. Если платить по полному тарифу, отапливаться от розетки выходит дешевле в пять раз, чем и пользуются белорусы.

«На сегодняшний момент электродома очень популярны. В целом по району у нас уже переведены для отопления 168 индивидуальных жилых домов и поступило 408 заявок на выдачу технических условий. И при этом государство еще дает возможность гражданам на возмещение затрат на строительство», – рассказала зампредседателя Слонимского райисполкома Тамара Емелина.

Всего в Слониме построят более 140 тысяч квадратных метров энергоэффективного жилья, это две тысячи квартир.



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Всего в Слониме построят более 140 тысяч квадратных метров энергоэффективного жилья, это две тысячи квартир.
 
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