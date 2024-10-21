«Снижаем расходы на транспорт в 2 раза». Узнали, в чем финансовые выгоды перехода на электромобили для бизнеса

Источник материала: ProBusiness





В последние годы электромобили становятся все более популярными не только среди частных пользователей, но и в бизнес-среде. Переход на электро-авто открывает перед компаниями множество финансовых выгод, включая снижение эксплуатационных расходов и оптимизацию налогообложения. Речь идет не только о такси или каршеринге, но и о бизнесах в сфере доставки и корпоративных автопарках. Какие выгоды получает бизнес, выбравший электромобили? И как это работает на практике?

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«Сэкономят налоги и закроют все потребности бизнеса»

Рассмотрим преимущества перехода на электромобили для бизнеса вместе с менеджером по работе с клиентами «Атлант-М Электромобили» Александром Ключником.





— Электромобили могут быть экономически более выгодными для бизнеса, чем авто с ДВС?

— Конечно! Переход на электромобили финансово выгоден для компаний.

Во-первых, при покупке электромобиля бизнес может воспользоваться инвестиционным вычетом в размере до 100% от стоимости автомобиля, а для авто с ДВС максимальный инвестиционный вычет составляет лишь 40%.

К тому же при покупке автомобиля в лизинг платежи можно отнести на оптимизацию своих налоговых вычетов. Экономия очевидна!

Во-вторых, при ввозе электромобилей юридические лица освобождаются от уплаты НДС, что делает покупку более выгодной. Эта льгота распространяется на автомобили, выпущенные не более пяти лет назад.





В-третьих, владельцы электрокаров не платят транспортный налог. Они освобождены от уплаты транспортного налога до 1 января 2026 года, что также снижает общие затраты на эксплуатацию.

Также стоит учесть снижение расходов на топливо. Замена традиционного автомобиля на электромобиль позволяет сократить расходы на топливо в 2 раза. Затраты на техническое обслуживание электромобилей в 3−5 раз ниже, по сравнению с авто с ДВС.

Сервисное обслуживание электромобилей также оказывается значительно более выгодным, поскольку они требуют меньше регулярных технических манипуляций, таких как замена масла и фильтров, что сокращает затраты на обслуживание до 50%.

— Какие электроавтомобили сейчас доступны на белорусском рынке?

— В Беларуси доступность китайских брендов — 100%. Всё, что есть на китайском рынке, мы в состоянии доставить для нашего клиента. Из основных брендов, которые мы завозим сегодня, — BYD, Lixiang, Zeekr. Это тройка сильнейших. Но из нее заметно выбивается вперед именно BYD, к бренду уже есть доверие со стороны пользователей.





— Какие финансовые программы доступны для компаний, которые собираются приобрести электроавтомобили?

— Мы сотрудничаем со всеми крупными лизинговыми компаниями и белорусскими банками. Обычно B2B-клиенты оформляют кредиты в банках, где уже обслуживаются. А если речь идет о лизинге, иногда просят порекомендовать компанию с наиболее подходящими под запросы бизнеса условиями. По большей части это молодые компании, которые еще не знакомы с финансовыми продуктами на рынке.

Покупка авто в лизинг для бизнеса, как правило, более выгодная история, потому что компания может оформить покупку авто в затраты и снизить налогооблагаемую базу. Если компании обращаются к нам с оптовым заказом и хотят приобрести сразу несколько авто, мы обязательно предложим индивидуальные условия.

Реальный опыт: эксперимент А1

А1 — один из основных телеком-операторов в Беларуси. В компании работают сотни сотрудников, которые обеспечивают связь на территории всей страны. Поэтому и автопарк у бизнеса довольно внушительный и разноплановый:

Технологические автомобили , которые используются для обеспечения сети;

, которые используются для обеспечения сети; Автомобили общего пользования . С 2018 года в компании внедрен внутренний каршеринг для сотрудников. Сервис позволяет бронировать автомобили любому сотруднику, допущенного к управлению транспортом;

. С 2018 года в компании внедрен внутренний каршеринг для сотрудников. Сервис позволяет бронировать автомобили любому сотруднику, допущенного к управлению транспортом; Автомобили сервисной службы. Их основной функционал — выполнение заявок внутренних заказчиков. Например, перевозка документов в банк, доставка платежных поручений и прочее.

Сейчас автопарк А1 насчитывает около 200 автомобилей. В 2024 году компания запустила пилотный проект по переводу части автопарка на электромобили. Об опыте компании рассказал руководитель группы транспорта А1 Владимир Янович.





— В соответствии со своей ESG-стратегией А1 стремится к повышению энергоэффективности и снижению выбросов СО2 в атмосферу. Мы уверены, что за электромобилями — будущее транспорта. Помимо того, мы понимаем, что их эксплуатация ведет к сокращению затрат на топливо и техническое обслуживание.

С начала года А1 приобрела 3 электрокара BYD Yuan Up. Два авто сейчас эксплуатируются для внутреннего каршеринга, еще одно — выполняет заказы для розничного сектора. «Электрички» в автопарке пока всего около месяца.





— По предварительным расчетам, наши затраты на 100 км пробега на авто с ДВС — порядка 16−17 руб., а на электромобиле — всего 8 руб. Выходит, что мы в два раза снижаем расходы на транспорт. Дополнительную выгоду можно получать, если выйти на дифференцированное потребление электричества (заряжать авто с 23:00). Тогда стоимость падает в разы и составляет 3 рубля, потому что 15 копеек стоит киловатт в этот таймслот. В техническом обслуживании, по нашим оценкам, экономия составляет до 50%. У электроавто нет ДВС, фильтров, не требуется замена масла и так далее. Также нет транспортного налога на электрические авто.





Электроавтомобили для своего автопарка А1 приобрели в «Атлант-М Электромобили». Потому что компании был важен надежный сервис.

— Перед выбором поставщика мы очень тщательно готовились. Изучали рынок довольно долго, вели переговоры, осознанно подходили к решению. Решающим фактором для нас стала гарантия. Имея такое количество автомобилей, мы должны быть уверены в том, что завтра не останемся с ними один на один. Нам нужна поддержка партнеров, чтобы обслуживать электромобили. Ведь у нас должна быть надежная транспортная сеть. Поставщиков на рынке много, но немногие готовы были дать гарантию. Это дорогого стоит.





Для А1 перевод части автопарка на «электрички» — пока пилотный проект. Компания тестирует электроавто преимущественно во внутреннем каршеринге, чтобы получить отзывы от сотрудников и принять дальнейшее решение в части обновления парка.

— Первые впечатления положительные. Мы организовали опросник для сотрудников и получили хорошие отзывы. Команда отмечает удобство вождения, комфорт в салоне. Все сотрудники поставили десять баллов. Но есть и вопросы. Например, многие отмечают нехватку зарядных станций. Поэтому мы уже установили 6 собственных ЭЗС медленного типа на наших парковках, мониторим данные с помощью ПО, видим уровень потребления энергии. Соответственно, можем видеть данные и аналитику, делать выводы о том, насколько выгодно нам это в дальнейшем.

«Всего за год "электричек" стало больше в 10 раз»

О перспективах перехода бизнеса на электротранспорт мы продолжили разговор с менеджером по работе с клиентами «Атлант-М Электромобили» Александром Ключником.

— В каких сферах бизнеса интересуются электромобилями?

— На самом деле электромобили могут быть актуальны во всех сферах бизнеса, их могут выбирать для своих целей самые разные компании. Первыми на ум, конечно, приходят различные службы доставки, каршеринга, такси.

Если анализировать опыт других стран, то мы видим, что электромобили стали транспортом почтовых служб, курьерских доставок, такси и каршеринга. Но сложно сравнивать европейский или китайский рынок с белорусским. Потому что у этих рынков есть свои местные автоконцерны-производители. Мы же пока только знакомимся с электромобилями.

— Но в Беларуси это все еще редкое явление, верно?

— Электроавтомобили — достаточно новый для белорусского рынка продукт. К нему все еще присматриваются. Но в целом интерес есть. И он оправдан как с точки зрения экономии и экологии, так и в вопросах комфорта в процессе эксплуатации. Электромобили уверенно могут закрыть все те потребности, которые есть у бизнеса, если речь идет о среднесуточном пробеге в 100−300 км.





— Есть мнение, что китайские электромобили не справятся с суровыми белорусскими зимами. Как на практике?

— Почему все думают что Китай — это жаркая страна? Есть северная часть, там температура часто ниже, чем у нас. Скорее это сложившиеся стереотипы на основании тех марок, которые уже здесь эксплуатировались ранее.





Китайские электромобили, которые мы продаем, оснащены системой охлаждения и подогрева батареи. Это позволяет сократить потерю емкости батареи в холодное время года либо в жаркую погоду. Нет резких перепадов и значительных энергопотерь.

Думаю, некоторые водители все еще воспринимают китайские продукты как дешевые. Но мы уже видим Китай с другой стороны. Там есть качественный продукт, который был, к сожалению, до недавнего времени нам недоступен. Сейчас мы начинаем с ним знакомиться — думаю, что в ближайшие пару-тройку лет рынок окончательно привыкнет и адаптируется. И в плюсе будут те, кто поймет преимущества и выгоды раньше.

— У вас есть видение перспективы электроавтомобилей в Беларуси?

— На текущий момент мы видим на дорогах все больше электроавтомобилей. По нашим оценкам, всего за год их количество выросло в 2 раза. Перспектива для роста однозначно есть, это направление будет развиваться. Беларусь не настолько территориально большая страна, чтобы возникали сложности в эксплуатации электроавтомобилей.





На уровне государства также стоят задачи максимально покрыть зону электрозаправочными станциями (уже сейчас их более 1000 по всей стране), чтобы было максимально комфортно для автовладельцев. По нашим данным, все АЗС Белоруснефть планируют оснастить ЭЗС. Тогда не думаю, что будут возникать какие-то сложности во время перемещений по стране.

В «Атлант-М» также прилагают много усилий, чтобы автомобилистам было удобно. Мы обеспечиваем качественный профессиональный сервис, техническое и гарантийное обслуживание. «Атлант-М» — это компания с 33-летней историей, к нам есть доверие. У наших сотрудников есть все компетенции, чтобы работать с электротранспортом, обслуживать эти автомобили. Ведь для нас они — не новый продукт. У специалистов сервиса есть допуски, оборудование, опыт — все, что нужно. Поэтому, мне кажется, «Атлант-М» — это компания, которая позволяет быть уверенным в завтрашнем дне.