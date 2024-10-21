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Белорусские пиломатериалы на торгах подорожали на четверть. Основные покупатели – Россия, Азербайджан и Китай
21.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спрос на белорусский лес среди иностранных покупателей растет. С начала года на экспортных торгах продали почти два миллиона кубометров пилопродукции. Увеличивается и стоимость пиломатериалов, и конкуренция за них, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В этих цехах
Важно качество. Именно за него белорусскую продукцию так ценят в других странах. Все размеры и параметры установлены точно по ГОСТу. К браку приведет погрешность даже в миллиметр.
В месяц этот завод производит больше трех тысяч кубометров продукции. В основном хвойных пород – на них спрос больше. Темпы активно наращивают: охотно проявляет интерес и внутренний, и внешний рынок.
«Пиломатериалы пользуются огромным спросом со стороны предприятий, население активно покупает. Ну и в дальнее, ближнее зарубежье отправляем. Цеха лесхоза работают круглый год. Ежедневно и без остановок мы трудимся и работаем, производим качественный пиломатериал», – рассказал заместитель директора –главный инженер лесхоза Максим Шугалей.
Пиломатериалы – самый популярный экспортный товар в Беларуси. В стране их продают через Универсальную товарную биржу. В прошлом году отрасль поставила исторический рекорд, а в этом обогнала показатели вдвое. За границу продали два миллиона кубометров леса. Растет и конкуренция за лесной продукт.
«Биржевые торги происходят по схеме «аукцион на повышение». Это значит, что покупатель торгуется за право приобрести желаемый товар. Произошла переориентация, и появились новые страны. Сейчас основные страны такие, как Китай, Россия, Азербайджан, эти три страны занимают порядка 73% реализации пилопродукции на экспорт»,- отметил начальник управления торгов лесопродукцией Белорусской универсальной товарной биржи Максим Игнатенко.
С начала года на торгах белорусские пиломатериалы выросли в цене на четверть. А динамика закупок с некоторыми странами взлетела в разы: например, с Грузией почти в 4 раза, Туркменистаном – в 9, а Объединенными Арабскими Эмиратами в 14 раз.
На месте вырубленного леса хозяйство засаживает новый. Остатки производства не выбрасывают, а используют для создания топливных гранул.
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Белорусские пиломатериалы на торгах подорожали на четверть. Основные покупатели – Россия, Азербайджан и Китай
С начала года объемы закупок некоторыми странами выросли во много раз.
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