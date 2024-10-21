Белорусские пиломатериалы на торгах подорожали на четверть. Основные покупатели – Россия, Азербайджан и Китай

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спрос на белорусский лес среди иностранных покупателей растет. С начала года на экспортных торгах продали почти два миллиона кубометров пилопродукции. Увеличивается и стоимость пиломатериалов, и конкуренция за них, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В этих цехах сосновые и еловые бревна превращаются в пиломатериалы . Чтобы использовать максимум леса, а отходы уменьшить, сырье сортируют по размеру. А дальше отдают процесс точной технике.

Важно качество. Именно за него белорусскую продукцию так ценят в других странах. Все размеры и параметры установлены точно по ГОСТу. К браку приведет погрешность даже в миллиметр.

«Мы перепроверяем несколько раз. Как только обнаруживаем брак, мы тут же останавливаемся и начинаем устранять неполадки. Перебираем, что-то на переработку идет или же на другой размер», – объяснила станочник завода Татьяна Михеева.

В месяц этот завод производит больше трех тысяч кубометров продукции. В основном хвойных пород – на них спрос больше. Темпы активно наращивают: охотно проявляет интерес и внутренний, и внешний рынок.

«Пиломатериалы пользуются огромным спросом со стороны предприятий, население активно покупает. Ну и в дальнее, ближнее зарубежье отправляем. Цеха лесхоза работают круглый год. Ежедневно и без остановок мы трудимся и работаем, производим качественный пиломатериал», – рассказал заместитель директора –главный инженер лесхоза Максим Шугалей.

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