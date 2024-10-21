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Время возможностей для белорусской бумажной промышленности
21.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В 2022-ом западные санкции больно ударили по бумажной промышленности Беларуси. За рубежом покупали много: и готовой продукции, и компонентов для производства. Нарушилась логистика. Однако предприятия сумели переориентироваться на Восток. Как восстанавливались старинные бумажные предприятия? Как удается при таком масштабном производстве не оказывать никакого губительного влияния на экологию? Куда экспортируется белорусская продукция? И сколько занимает путь от бревна до белого полотна? Подробности – в документальном фильме
Это решение главы страны дало свои плоды. Беларусь, вторая среди стран СНГ по лесистости, на данный момент имеет 18 % спелого, готового к переработке леса. Теперь в республике перерабатывают 25 миллионов кубометров ежегодно и получают бумагу, мебель, пиломатериалы. Бумажные фабрики, целлюлозно-картонный комбинат – сотни людей бесперебойно обеспечивают страну всей необходимой продукцией и даже отправляют внушительные объемы на экспорт.
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Как восстанавливалось производство бумаги в Республике Беларусь? Какие шаги были предприняты, чтобы отказаться от импортной продукции? И сколько занимает путь от...
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