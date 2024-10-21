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Бумажный импорт замещают в Беларуси. Как в республике модернизировали отрасль?
21.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь не будет импортировать бумагу и картон из недружественных государств: Польши, Чехии и стран Прибалтики. В силу вступило постановление Совета министров. В списке запрещенных также холодильники, стиральные машины, подгузники и другие товары. Как в Беларуси замещают бумажный импорт, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Теснение, перфорация, прочность – качество кухонных полотенец Юлия Василькова знает хорошо. На Шкловской бумажной фабрике она трудится почти 10 лет. Сначала была мастером на линии, теперь – начальник цеха.
«Наши объемы ежегодно растут. В районе 27 тысяч рулончиков в смену, за восьмичасовой рабочий день. Полотенца бумажные – порядка 13 тысяч», – сообщила начальник цеха Шкловской фабрики «Спартак» Юлия Василькова.
В 2020-м в Светлогорске президент страны Александр Лукашенко запустил производство беленой целлюлозы, раньше ее в Беларуси никогда не делали. А без нее качественную бумагу не получишь.
В Светлогорске используют только низкосортную древесину, а получают высококлассный продукт и могут выдавать до 400 тонн целлюлозы в год.
Только бумажная фабрика в Добруше закупает в Светлогорске 10 тонн беленой целлюлозы в месяц. Это главный ингредиент в трехслойном мелованном картоне. Продукт премиум класса. На просторах СНГ такой делают только в Добруше и российском городе Кама.
В Добруше продолжают внедрять в производство инновационную продукцию, например, целлюлозное полотно – это сырье для подгузников и впитывающих салфеток. Спрос высокий. Большая потребность и в бумажной посуде. Ее выпуск тоже освоили.
Как в Беларуси модернизировали бумажную отрасль и почему президент Лукашенко держал это на личном контроле? Смотрите очередной фильм из цикла «Время возможностей. Год качества» на телеканале «МИР» в субботу, 26 октября, в 7:50.
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В 2020-м в Светлогорске президент Александр Лукашенко запустил производство беленой целлюлозы, раньше ее в Беларуси никогда не делали.
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