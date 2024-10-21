Бумажный импорт замещают в Беларуси. Как в республике модернизировали отрасль?

«Объем производства санитарно-гигиенической бумаги составляет полторы тысячи тонн в месяц, бумаги для гофрирования – 4 300 тонн в месяц, гофрокартона – 6 миллионов квадратных метров в месяц. На сегодняшний день это 100% загрузки производственных мощностей по каждому направлению», – подчеркнул заместитель директора бумажной фабрики «Спартак» Александр Малиновский.

В 2020-м в Светлогорске президент страны Александр Лукашенко запустил производство беленой целлюлозы, раньше ее в Беларуси никогда не делали. А без нее качественную бумагу не получишь.

«Самая глубокая переработка. Это же и есть решение главного вопроса, на котором я настаиваю, –импортозамещение», – заявил Лукашенко.

В Светлогорске используют только низкосортную древесину, а получают высококлассный продукт и могут выдавать до 400 тонн целлюлозы в год.

«Наше предприятие обеспечивает потребности белорусских производителей, которые используют целлюлозу на все 100%. При этом нам удается значительную часть произведенной продукции отправлять на экспорт», – отметил начальник Управления реализации Светлогорского ЦКК Юрий Болбас.

Только бумажная фабрика в Добруше закупает в Светлогорске 10 тонн беленой целлюлозы в месяц. Это главный ингредиент в трехслойном мелованном картоне. Продукт премиум класса. На просторах СНГ такой делают только в Добруше и российском городе Кама.

«На рынках нам места хватает. Мы дружим. Между прочим наши специалисты ездили туда, их работники были у нас. Стараемся делиться опытом, какими-то «фишками», знаниями. Плодотворно сотрудничаем», – подчеркнул первый заместитель директора филиала Добрушской бумажной фабрики Ромас Радевич.

В Добруше продолжают внедрять в производство инновационную продукцию, например, целлюлозное полотно – это сырье для подгузников и впитывающих салфеток. Спрос высокий. Большая потребность и в бумажной посуде. Ее выпуск тоже освоили.

Как в Беларуси модернизировали бумажную отрасль и почему президент Лукашенко держал это на личном контроле? Смотрите очередной фильм из цикла «Время возможностей. Год качества» на телеканале «МИР» в субботу, 26 октября, в 7:50.