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«Дороги Беларуси»: Лукашенко поручил обеспечить часовую доступность Минска к городам-спутникам
21.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска к городам-спутникам" height="100%" width="670">
Обеспечить возможность добраться из Минска в города-спутники в течение часа
За последние пять лет финансирование строительства и ремонта магистралей в стране увеличили более чем в два раза. В этом году на эти цели уже потратили 2,5 миллиарда белорусских рублей (73 миллиарда российских).
Вопрос качества дорог белорусский лидер назвал наиважнейшим, особенно тех, что связывают крупные и малые города. Это поможет решить проблему перенаселения столицы и областных центров.
Глава государства предложил расширить программу «Дороги Беларуси», а также рассказал о совместных с Россией планах по строительству скоростной магистрали из Москвы до Бреста.
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За последние пять лет финансирование строительства и ремонта магистралей в стране увеличили более чем в два раза.
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