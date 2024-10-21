«Дороги Беларуси»: Лукашенко поручил обеспечить часовую доступность Минска к городам-спутникам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обеспечить возможность добраться из Минска в города-спутники в течение часа поручил Александр Лукашенко . Президент Беларуси провел совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры.

За последние пять лет финансирование строительства и ремонта магистралей в стране увеличили более чем в два раза. В этом году на эти цели уже потратили 2,5 миллиарда белорусских рублей (73 миллиарда российских).

Вопрос качества дорог белорусский лидер назвал наиважнейшим, особенно тех, что связывают крупные и малые города. Это поможет решить проблему перенаселения столицы и областных центров.

«Надо подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог участков. Надо создавать нормальные, не только автомобильные, но и железнодорожные и прочее сообщение. Знаю, что и струнный транспорт разрабатывается. Много разработок в мире уже есть, хорошие примеры, поэтому в этом направлении нам надо двигаться», – заявил Лукашенко.

Глава государства предложил расширить программу «Дороги Беларуси», а также рассказал о совместных с Россией планах по строительству скоростной магистрали из Москвы до Бреста.