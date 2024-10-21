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«Дороги Беларуси»: Лукашенко поручил обеспечить часовую доступность Минска к городам-спутникам

21.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Дороги Беларуси»: Лукашенко поручил обеспечить часовую доступность <a href=Минска к городам-спутникам" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обеспечить возможность добраться из Минска в города-спутники в течение часа поручил Александр Лукашенко. Президент Беларуси провел совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры.

За последние пять лет финансирование строительства и ремонта магистралей в стране увеличили более чем в два раза. В этом году на эти цели уже потратили 2,5 миллиарда белорусских рублей (73 миллиарда российских).

Вопрос качества дорог белорусский лидер назвал наиважнейшим, особенно тех, что связывают крупные и малые города. Это поможет решить проблему перенаселения столицы и областных центров.

«Надо подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог участков. Надо создавать нормальные, не только автомобильные, но и железнодорожные и прочее сообщение. Знаю, что и струнный транспорт разрабатывается. Много разработок в мире уже есть, хорошие примеры, поэтому в этом направлении нам надо двигаться», – заявил Лукашенко.

Глава государства предложил расширить программу «Дороги Беларуси», а также рассказал о совместных с Россией планах по строительству скоростной магистрали из Москвы до Бреста.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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За последние пять лет финансирование строительства и ремонта магистралей в стране увеличили более чем в два раза.
 
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