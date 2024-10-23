Созданное учеными из БГУ лекарство от рака стало победителем в конкурсе «Лучший патент Беларуси»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подвели итоги конкурса на лучшее запатентованное изобретение. Победителем стало лекарство от рака. Это разработка ученых Белорусского государственного университета. Препарат успешно прошел клинические испытания и запущен в производство, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Зражевский.

Препарат стал надеждой для многих больных на последних стадиях рака. После удаления опухоли в мозге на освободившийся участок наносят гидрогель для уничтожения оставшихся раковых клеток и предотвращения рецидива. Похожий препарат выпускают в США, но белорусский аналог дешевле в 50 раз. Цена за упаковку 500 долларов. Разработкой уже заинтересовались за границей.

«Рассматриваются вопросы регистрации этого препарата и в Европе, в Китайской Народной Республике заключены договоры, в Узбекистане. Процесс идет», – сообщил директор научно-технического парка «Унитехпром БГУ» Павел Бычковский.

Самым успешным экспортным проектом на конкурсе «Лучший патент Беларуси» в этом году стал гибкий кабель для горнодобывающей промышленности. Инновационная электропроводящая изоляция в случае повреждения автоматически отключает ток и не допускает взрыва метана в шахтах.

«Снаружи силиконовая оболочка, потом идет экран, внутренняя оболочка, полупроводящая лента и токопроводящие жилы. Кабель показал себя с положительной стороны. На данный момент он проходит опытную эксплуатацию. Уникальность в том, что это наш белорусский продукт и кроме нас его никто не производит», – объяснил шеф-инженер Алексей Антонович.

Всего на конкурс подали 44 заявки. Это технические решения от строительства до оборонки. В финал вышли 15. Итоги подвели на полях Международной научно-практической конференции по интеллектуальной собственности.

«С точки зрения уровня участников это все лидирующие в своих отраслях и нишах организации нашей страны. Больше всего заявок было из системы здравоохранения . Все разработки были представлены по самым актуальным проблемам, которые стоят как перед миром, так и нашей страной», – сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Денис Коржицкий.