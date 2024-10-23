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Созданное учеными из БГУ лекарство от рака стало победителем в конкурсе «Лучший патент Беларуси»
23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси подвели итоги конкурса на лучшее запатентованное изобретение. Победителем стало лекарство от рака. Это разработка ученых Белорусского государственного университета. Препарат успешно прошел клинические испытания и запущен в производство, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Зражевский.
Препарат стал надеждой для многих больных на последних стадиях рака. После удаления опухоли в мозге на освободившийся участок наносят гидрогель для уничтожения оставшихся раковых клеток и предотвращения рецидива. Похожий препарат выпускают в США, но белорусский аналог дешевле в 50 раз. Цена за упаковку 500 долларов. Разработкой уже заинтересовались за границей.
Самым успешным экспортным проектом на конкурсе «Лучший патент Беларуси» в этом году стал гибкий кабель для горнодобывающей промышленности. Инновационная электропроводящая изоляция в случае повреждения автоматически отключает ток и не допускает взрыва метана в шахтах.
Всего на конкурс подали 44 заявки. Это технические решения от строительства до оборонки. В финал вышли 15. Итоги подвели на полях Международной научно-практической конференции по интеллектуальной собственности.
По словам организаторов, конкурс в этом году стал самым представительным, а его результаты могут повлиять на принятие решений по
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После удаления опухоли в мозге на освободившийся участок наносят гидрогель для уничтожения оставшихся раковых клеток и предотвращения рецидива.
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