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Глава Минобороны Беларуси отметил важность интеграции в деле обеспечения безопасности Союзного государства
23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Союзном государстве завершают подготовку новой Концепции безопасности. Россия и Беларусь формируют единое оборонное пространство и совершенствуют совместный ответ на любые внешние угрозы.
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Глава Минобороны Беларуси отметил важность интеграции в деле обеспечения безопасности Союзного государства
В Минске прошло заседание, в котором участвовали главы оборонных ведомств двух стран.
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