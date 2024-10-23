Глава Минобороны Беларуси отметил важность интеграции в деле обеспечения безопасности Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Союзном государстве завершают подготовку новой Концепции безопасности. Россия и Беларусь формируют единое оборонное пространство и совершенствуют совместный ответ на любые внешние угрозы.



В Минске прошло заседание, в котором участвовали главы оборонных ведомств двух стран. Стороны отметили, что совместное решение задач в военной сфере – основа стабильности для Союзного государства, особенно в условиях открытого давления у его западных границ. Генштабы Вооруженных сил обоих государств уже приступили к подготовке новых учений. Углубляют кооперацию и в военно-технической сфере, и в подготовке военных кадров.