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Глава Минобороны Беларуси отметил важность интеграции в деле обеспечения безопасности Союзного государства

23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава Минобороны Беларуси отметил важность интеграции в деле обеспечения безопасности Союзного государства
 Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В Союзном государстве завершают подготовку новой Концепции безопасности. Россия и Беларусь формируют единое оборонное пространство и совершенствуют совместный ответ на любые внешние угрозы.

В Минске прошло заседание, в котором участвовали главы оборонных ведомств двух стран. Стороны отметили, что совместное решение задач в военной сфере – основа стабильности для Союзного государства, особенно в условиях открытого давления у его западных границ. Генштабы Вооруженных сил обоих государств уже приступили к подготовке новых учений. Углубляют кооперацию и в военно-технической сфере, и в подготовке военных кадров.

«В этот сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком мы продолжим поддерживать достигнутый уровень сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление в интересах сохранения суверенитета и независимости наших государств», – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошло заседание, в котором участвовали главы оборонных ведомств двух стран.
 
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