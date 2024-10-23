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Почему дата 26 января 2025 года оптимальна для президентских выборов в Беларуси, объяснили в парламенте

23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почему дата 26 января 2025 года оптимальна для президентских выборов в Беларуси, объяснили в парламенте
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года. Дату определил парламент страны исходя из практики проведения референдума. В зимний период меньше граждан уезжает в отпуска, нет сильной загруженности в сфере сельского хозяйства, а вузы и школы – это основные участки для голосования – не готовятся к вступительным кампаниям.

«Это удобно для наших граждан и государственных органов, которые в этот период подводят итоги, планируют свою работу на следующий год и в то же время могут соизмерять свои намерения и планы с намерениями и планами кандидатов в президенты. Очень важно еще и то, что в этот период у людей появляется больше времени на то, чтобы участвовать в политических кампаниях, в дискуссиях», – заявил председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.

Как отметил глава Центризбиркома Игорь Карпенко, согласно Конституции электоральная кампания должна пройти не позднее чем за два месяца до истечения сроков полномочий главы государства. Избирательный комитет к проведению выборов готов. Только в работе комиссий намерены задействовать около 60 тысяч человек. О своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах заявил Александр Лукашенко.



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Избирательный комитет к проведению выборов готов. Только в работе комиссий намерены задействовать около 60 тысяч человек.
 
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