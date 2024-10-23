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Почему дата 26 января 2025 года оптимальна для президентских выборов в Беларуси, объяснили в парламенте
23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года. Дату определил парламент страны исходя из практики проведения референдума. В зимний период меньше граждан уезжает в отпуска, нет сильной загруженности в сфере сельского хозяйства, а вузы и школы – это основные участки для голосования – не готовятся к вступительным кампаниям.
Как отметил глава Центризбиркома Игорь Карпенко, согласно Конституции электоральная кампания должна пройти не позднее чем за два месяца до истечения сроков полномочий главы государства. Избирательный комитет к проведению выборов готов. Только в работе комиссий намерены задействовать около 60 тысяч человек.
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Почему дата 26 января 2025 года оптимальна для президентских выборов в Беларуси, объяснили в парламенте
Избирательный комитет к проведению выборов готов. Только в работе комиссий намерены задействовать около 60 тысяч человек.
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