Почему дата 26 января 2025 года оптимальна для президентских выборов в Беларуси, объяснили в парламенте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года. Дату определил парламент страны исходя из практики проведения референдума. В зимний период меньше граждан уезжает в отпуска, нет сильной загруженности в сфере сельского хозяйства, а вузы и школы – это основные участки для голосования – не готовятся к вступительным кампаниям.

«Это удобно для наших граждан и государственных органов, которые в этот период подводят итоги, планируют свою работу на следующий год и в то же время могут соизмерять свои намерения и планы с намерениями и планами кандидатов в президенты. Очень важно еще и то, что в этот период у людей появляется больше времени на то, чтобы участвовать в политических кампаниях, в дискуссиях», – заявил председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.