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Лукашенко по прибытии на саммит БРИКС в Казани по старинной традиции поцеловал каравай и попробовал чак-чак

23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в Казани и еще в аэропорту попробовал чак-чак и поцеловал каравай. Белорусского лидера встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Именно он предложил главе государства традиционные угощения.

«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький», – пошутил Лукашенко.

Тем не менее кусочек чак-чака президент съел. Целование каравая – старинная традиция. Иногда от каравая во время различных церемоний отламывают кусочек, а в ряде других случаев – целуют.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС и первым делом попробовал чак-чак. В аэропорту имени Габдуллы Тукая его встречал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и мэр Казани Ильсур Метшин.



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Белорусского лидера встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Именно он предложил президенту традиционные угощения.
 
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