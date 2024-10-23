Лукашенко по прибытии на саммит БРИКС в Казани по старинной традиции поцеловал каравай и попробовал чак-чак

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в Казани и еще в аэропорту попробовал чак-чак и поцеловал каравай. Белорусского лидера встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Именно он предложил главе государства традиционные угощения.

«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький», – пошутил Лукашенко.

Тем не менее кусочек чак-чака президент съел. Целование каравая – старинная традиция. Иногда от каравая во время различных церемоний отламывают кусочек, а в ряде других случаев – целуют.