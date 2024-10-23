|
Лукашенко по прибытии на саммит БРИКС в Казани по старинной традиции поцеловал каравай и попробовал чак-чак
23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в Казани и еще в аэропорту попробовал чак-чак и поцеловал каравай. Белорусского лидера встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Именно он предложил главе государства традиционные угощения.
Тем не менее кусочек чак-чака президент съел. Целование каравая – старинная традиция. Иногда от каравая во время различных церемоний отламывают кусочек, а в ряде других случаев – целуют.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко по прибытии на саммит БРИКС в Казани по старинной традиции поцеловал каравай и попробовал чак-чак
Белорусского лидера встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Именно он предложил президенту традиционные угощения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)