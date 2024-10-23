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Погода в СНГ: в Казахстане выпал снег, в ряде районов Беларуси – короткие дожди

23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане выпал снег, в ряде районов Беларуси – короткие дожди
 Фото: МТРК «Мир»

Холодный атмосферный фронт продвигает в Москву дожди, усилится ветер. Солнце появится только к выходным, сообщили в центре «Фобос». О погоде в других столицах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане – снег, туман, дожди и резкий ветер. По всей республике – штормовое предупреждение. Водителей просят быть внимательнее – из-за гололеда на дорогах опасно. Попрощался с бабьем летом и Алматы. В городе – плюс 10, жителей предупредили о ливне. Пока регион не засыпал снег, местные активисты наводят порядок. Накануне они собрали 300 килограммов мусора в ущелье Аюсай. Это одно из любимых мест среди алматинцев и туристов. Неравнодушные горожане очистили берег реки и территорию вдоль тропы, собрали пластиковые бутылки и пакеты.

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Кыргызстан

Кыргызстану достались осадки – льет по всей стране. В Бишкеке дожди смыли остатки бархатного сезона: на градусниках – скромные плюс 12, жители начали утепляться, в городе включают отопление. В первую очередь тепло подают в школы, детсады, больницы, учреждения социальной защиты. Затем – в жилые дома и предприятия, которые не имеют долгов за предыдущий отопительный период.

Беларусь

В Беларуси комфортная осень: днем – до плюс 15 градусов, в некоторых районах – короткие дожди. Это идеальная погода для озеленения. Осенью саженцы лучше приживаются, напоминают специалисты. В Минской области жители присоединились к экологической акции «Дай лесу вторую жизнь» и высадили более 32 тысяч деревьев и кустарников.



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В Казахстане объявлено штормовое предупреждение. В Беларусь пришла комфортная осень.
 
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