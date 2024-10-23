Погода в СНГ: в Казахстане выпал снег, в ряде районов Беларуси – короткие дожди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Холодный атмосферный фронт продвигает в Москву дожди, усилится ветер . Солнце появится только к выходным, сообщили в центре «Фобос». О погоде в других столицах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане – снег, туман, дожди и резкий ветер. По всей республике – штормовое предупреждение. Водителей просят быть внимательнее – из-за гололеда на дорогах опасно. Попрощался с бабьем летом и Алматы. В городе – плюс 10, жителей предупредили о ливне. Пока регион не засыпал снег, местные активисты наводят порядок. Накануне они собрали 300 килограммов мусора в ущелье Аюсай. Это одно из любимых мест среди алматинцев и туристов. Неравнодушные горожане очистили берег реки и территорию вдоль тропы, собрали пластиковые бутылки и пакеты.