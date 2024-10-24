Лукашенко заявил, что будет баллотироваться в президенты Беларуси в 2025 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента в январе 2025 года. О своих планах глава государства рассказал журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой, которая на полях саммита БРИКС в Казани взяла у него интервью.

«Да, Оля, пойду на выборы президента», – сказал Лукашенко, добавив, что назначенная дата выборов – 26 января 2025 года – «хорошая».

Ранее Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла решение назначить выборы президента республики на 26 января 2025 года. Предложение о дате выборов было внесено ЦИК.