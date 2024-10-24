«Я мог сам разгружать по 5−7 тонн товара в день». Простой парень построил бизнес на производстве мусорных мешков, которые теперь знают все

Источник материала: ProBusiness



Сергей Ким. Фото предоставлены героем статьи.

Многие истории построения бизнеса выглядят, как легкий, спланированный успех. На их фоне путь Сергея Кима — это история титанического труда, преданности делу и непреклонной веры в силу продукта, способного изменить жизнь людей к лучшему. Один из основателей и руководителей компании по производству мусорных мешков Mirpack™ (ООО «МИРПАК») рассказал «Про бизнес», как страсть к созданию нового и стремление к постоянному совершенствованию позволили построить крепкое производство.

«Меня всегда интересовало, как сделать жизнь проще и эффективнее»

Сергей Ким родился в 1986 году в городе Жуков Калужской области. Как и многие мальчишки, он был увлечен техникой и с удовольствием проводил время, создавая новые модели и механизмы:

— Уже тогда я был с головой погружен в изобретательство, любил экспериментировать, создавать модели, автоматизировать процессы, — вспоминает Сергей. — Меня всегда интересовало, как сделать жизнь проще и эффективнее, используя технологии. В какой-то степени это и стало отправной точкой моего пути в предпринимательстве.

Детское увлечение переросло в профессиональный интерес — после школы он поступил в техникум по специальности «Автоматизация информационных технологий». Выбор профессии предопределил и дальнейший путь: Сергей понял, что хочет именно создавать, а не просто торговать.



Сергей Ким.

— Этот был сознательный выбор, потому что я видел, что благодаря IT-инструментам, автоматизации различных процессов можно создать что-то ценное, что улучшит жизнь многих людей, — добавляет он. — Для меня это всегда было интересно, потому что технологии позволяют человеку воплотить в жизнь любые идеи. Именно это стремление заставило меня впоследствии открыть свой бизнес. Я понимал: только работая на себя, смогу реализовать свои идеи, быть независимым и двигаться в своем собственном темпе. У меня была масса идей, хотелось пробовать, творить и экспериментировать, чтобы понять, что действительно нужно людям.

Первые шаги были нелегкими. Сергею пришлось пройти через множество проб и ошибок, прежде чем он нашел свою нишу:

— До того как открыть свой бизнес, я пробовал себя в разных сферах, чтобы понять, что мне действительно по душе, — вспоминает он. — Так, во время второго курса на лекциях мне часто приходилось отвечать на звонки от потенциальных клиентов. К тому времени я уже зарегистрировал свое ИП и стал официальным дилером компании DEPO Computers. Я заключил с ними договор о сотрудничестве: представлял их интересы и занимался рекламой продукции как официальный представитель. Затем я создал свой первый сайт на конструкторе и превратил его в интернет-магазин, начав заполнять товарами и предлагать различные услуги. Мои первые клиенты были однокурсниками, которым я поставлял компьютерную технику из Москвы. Я привозил и собирал компьютеры, выполняя все работы «под ключ» и доставляя технику прямо домой. Вплоть до того, что я самостоятельно перевозил компьютеры на электричке с Киевского вокзала до Обнинска, где тогда жил.





Уже тогда Сергей понимал: чтобы увеличивать оборот, нужно расширяться:

— Мне нужна была деятельность, не зависящая от конкретного географического региона. Это должно было быть что-то, что позволило бы масштабироваться и развиваться в рамках всей страны и за ее пределами. В то время мой брат Александр предложил мне попробовать себя в продажах аналогичного товара у друзей, которые производили мусорные пакеты. Эта идея меня заинтересовала. Так начались мои первые попытки холодных звонков. Я искал клиентов, договаривался о встречах и заключал контракты. Этот опыт подтолкнул меня переехать в Москву. В столице я уже начал ходить лично на переговоры, чтобы заключить тот или иной контракт. Этот этап моей жизни дал мне ценный опыт в управлении бизнесом и взаимодействии с клиентами, а также научил эффективно совмещать учебу и работу.



Александр Ким.

Я все же определился с тем, что хочу делать, и с тех пор не менял профиль деятельности. Если ты специалист в одной области, не нужно распыляться на другие. Нужно сконцентрировать все свое внимание на определенной сфере и стараться добиться там наивысшего результата.

«Я люблю создавать и совсем не люблю продавать»

В итоге Сергей сосредоточился на производстве товаров.

— Для меня бизнес — это не деньги, а продукт и желание сделать что-то полезное для людей, чем они будут пользоваться. Я люблю создавать и совсем не люблю продавать. Мне нравится, что мы сами производим товар, вкладывая в него свою душу и стремясь к максимальной пользе, — рассказывает Сергей. — Я стремлюсь к тому, чтобы сделать наш продукт лучше и лучше с каждым годом. Для этого постоянно изучаю новые технологии, анализирую рынок, ищу новые идеи для улучшения товарной линейки продукции, а также вдохновляясь опытом других компаний — как российских, так и зарубежных.





Например, после введения многослойной структуры продукции удалось повысить прочность изделий на 30% благодаря улучшению молекулярных связей пленки. В нашей лаборатории мы тщательно разрабатываем рецептуры сырья, экспериментируя с различными пропорциями смешивания. Полученную пленку тестируем на растяжение и устойчивость к проколам, чтобы найти идеальный состав для каждой серии продукции. Благодаря такому подходу мы создаем изделия, которые соответствуют ожиданиям наших клиентов, обеспечивая высокое качество и надежность.

Однако начать свое дело было крайне сложно. На первых порах я был и менеджером, и бухгалтером, и даже грузчиком. Хорошо, что я начал дело не один, а со своим братом — Александром Кимом, так мы смогли сделать наш тандем крепким и успешным. Каждый из нас занялся своим участком задач. И, конечно же, такому успеху мы обязаны своим родителям, которые помогали, как на старте, так и продолжают поддерживать нас всем, чем только могут.



Сергей Ким с мамой.

Без крупных капиталов на старте приходится выполнять все задачи самим. Например, мой сосед, которого я знал с детства, научил меня делать сайты. Создать свой первый сайт было для меня очень непросто, и получился он, мягко говоря, ужасным, но я постоянно улучшал его, дополнял и развивал. В итоге появилась компания «МИРПАК», название для которой я придумал сам. В дальнейшем мы зарегистрировали это название как официальное. Затем начали поступать первые клиенты, которых я привлекал через различные источники: рекламу в Интернете, холодные звонки. Так этап за этапом я развивал свой бизнес, преодолевая трудности и совершенствуя свои навыки. Постепенно, с увеличением оборота, стало возможным делегировать часть обязанностей. Но на входе в бизнес — это был изнурительный труд. Например, я мог единолично разгружать по 5−7 тонн товара в день. Но я ни о чем не жалею, потому что это мой опыт, который бесценен.

Нам было важно, что мы занимались любимым делом и не смотрели на трудности, такие как разгрузка грузовиков с продукцией или заключение договоров с клиентами. Самое главное в начале пути — упорство и желание сделать что-то по-настоящему ценное для общества.

Бизнес-модель Сергея основана на очистке вторичного сырья и создании различных видов мусорных пакетов, которые соответствуют всем требованиям по качеству и безопасности.





— Мы стремимся предложить нашим клиентам оптимальное соотношение цены и качества, постоянно улучшая производство, — добавляет он.

«Основные трудности нашего бизнеса связаны с отсутствием долгосрочных кредитов»

В любом бизнесе есть свои подводные камни и при возникновении сложностей Сергей никогда не опускает руки:

— Основные трудности нашего бизнеса связаны с отсутствием долгосрочных кредитов и высокими процентными ставками. В России практически нет возможностей получить кредиты на 20−30 лет, как это возможно в Европе.





Наши иностранные конкуренты пользуются дешевыми европейскими кредитами, что дает им значительное преимущество на рынке. В нашей стране государство не предоставляет кредиты на оборудование сроком более трех лет, а федеральные программы поддержки предпринимательства, к сожалению, нам не помогали. Поэтому основные финансовые вопросы мы решали самостоятельно. Если нам нужно было новое оборудование, мы просто копили на него. Иногда пользовались лизинговыми программами, но в данный момент они не очень выгодены из-за высоких процентных ставок. В итоге, мы справляемся своими силами, но это требует много времени и ограничивает наши возможности для роста и конкуренции.

Однако постоянные инвестиции в современное оборудование и расширение ассортимента продукции позволили компании развиваться даже в таких стесненных финансовых условиях. Помимо этого, в успех компания внесли вклад и профессиональные сотрудники, которых мы старались подбирать с такой же энергией и стремлением к совершенству.



Александр Ким.

На мой взгляд, мотивация и сохранение штата — главные слагаемые успеха в производстве высококачественной продукции с минимальным количеством брака и оперативной организацией работы. Наши работники — это семья и дружная команда единомышленников, которые разделяют наши ценности и объединены общей миссией. Они стремятся к общему успеху, что позволяет обеспечить низкую текучку кадров. Возникающие вакансии быстро заполняются благодаря рекомендациям коллег, которые охотно приводят своих друзей и знакомых, демонстрируя, таким образом, доверие к компании.

«Мы продолжаем вкладывать значительные средства в рекламу»

Сергей подчеркивает, что активное продвижение бренда позволяет не только рассказать о своей компании, но и привлечь разные целевые аудитории:

— Если не заявишь о себе, никто о тебе не узнает. Даже если у вас отличный продукт и клиентоориентированный подход, без активного продвижения результат, скорее всего, не будет достигнут. Поэтому, несмотря на то, что после ухода многих зарубежных компаний ставки на рекламу и услуги по продвижению бренда существенно выросли, мы продолжаем вкладывать значительные средства в эту область.

Основные усилия сосредотачиваются на участии в выставках и расширении медиаохвата, что существенно повышает узнаваемость бренда и доверие новых партнеров. Например, на выставочную деятельность мы ежегодно выделяем около 5 млн российсикх рублей. Особое внимание уделяется продвижению на специализированных интернет-порталах. В дополнение мы создали отдел продаж, который активно предлагает продукцию и взаимодействует с торговыми сетями. Такой комплексный подход позволяет компании укреплять позиции на рынке и наращивать партнерскую сеть. Наши клиенты — это широчайший спектр участников рынка. Среди них:

Оптовые компании, специализирующиеся на продаже различных товаров.

Государственные учреждения, участвующие в тендерах.

Дистрибьюторы смежных товаров, работающие по всей стране.

Сетевые и розничные магазины, предоставляющие товары конечным потребителям.

Компании, которые поставляют продукцию в магазины либо управляют своими собственными торговыми сетями.

Частные лица, совершающие покупки через популярные маркетплейсы, находя там то, чего нет в офлайн-точках.





Наш бренд привлекает клиентов благодаря высокому качеству продукции и огромному выбору — каждый найдет продукт под свою задачу, что побуждает конечных потребителей запрашивать именно нашу продукцию у партнеров. Наша цель — предоставить каждому клиенту максимально удобный и надежный канал для получения нужных товаров, будь то массовые поставки или индивидуальные заказы.

Определение среднего чека напрямую зависит от типа клиента. Этот показатель может варьироваться от 50 тысяч до 5 миллионов росийских рублей. Все зависит от масштаба бизнеса клиента, его уровня заинтересованности в сотрудничестве и используемых методов сбыта продукции.

Наши финансовые показатели по доходам и расходам являются конфиденциальной информацией, и мы предпочитаем не раскрывать их публично. Могу сказать лишь, что значительную часть средств мы тратим на электроэнергию — порядка четырех миллионов российских рублей в месяц. Мы не пользуемся арендой, а работаем на собственных площадях и продолжаем их расширять. Что касается доходов, то в отличие от мировых стандартов, где доходы считаются с момента окупаемости инвестиций, у нас налоговые обязательства возникают сразу. Поэтому точные данные о доходах предоставить затруднительно.





Сейчас мы увеличиваем производственные мощности, расширяем линейку продукции, вкладываем деньги в новые технологии и оборудование, обучение персонала. Мы хотим стать лидером на российском рынке и выйти на международный уровень. Поэтому продолжаем инвестировать в оборудование, расширять производство, строить новые здания, чтобы создавать лучшие условия для работы наших сотрудников, соответствующие международным стандартам.

«Успех приходит к тем, кто не боится мечтать»

Сергей охотно делиться своим опытом с другими предпринимателями:

— Я часто замечаю, что многие предприниматели пытаются успеть везде и всюду, распыляясь на несколько дел. Поэтому главный совет — сконцентрироваться на одной области, где вы имеете глубокие знания и опыт. Сужение фокуса внимания и максимально целенаправленные усилия позволят вам достичь значительных успехов. В то время как другие растрачиваются на выполнение нескольких задач, вы будете выигрывать за счет своей наработанной экспертности в выбранной области. Успех приходит к тем, кто не боится мечтать по-крупному и упорно идет к поставленной цели. Важно никогда не опускать руки и верить в себя, тогда любая задача будет по плечу.





Я убежден, что создание великого продукта и наслаждение процессом его рождения — главный ключ к успеху в бизнесе. Успешная компания — это всегда про ценности и что-то большее, чем пресловутая погоня за деньгами. Если вы хотите создать что то великое — создавайте и улучшайте великий продукт, погоня за деньгами не приведет вас к успеху, а максимально приблизит выгорание в процессе пути. Ведь 90% времени жизни человек проводит в пути к своей мечте и желаниям, так сделайте этот пусть приятным для вас и окружающих. Через деньги сделать этот путь приятным для вашей души не возможно.



