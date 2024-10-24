ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Аккредитив с дисконтированием от Белагропромбанка: деньги за товар сразу на счете

24.10.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Белагропромбанк предлагает белорусским компаниям аккредитив с дисконтированием — форму расчетов, при которой поставщик товаров (услуг) получает гарантированную оплату сразу после отгрузки товаров (выполнения услуг), а покупатель — согласованную с банком отсрочку платежа.

Основные условия, необходимые для реализации финансирования с отсрочкой платежа в Белагропромбанке

  • покупатель и продавец должны быть клиентами Белагропромбанка;
  • финансирование предоставляется на срок до 360 дней;
  • контракт должен предусматривать аккредитивную форму расчетов, а также отсрочку платежа за товар.

Преимущества для бизнеса

  • снижение риска неплатежа за отгруженные товары,
  • сокращение времени между моментом отгрузки товара и моментом получения выручки продавцом,
  • получение покупателем отсрочки оплаты за товар на более длительный срок, чем срок, предусмотренный договором поставки (до 1 года).

Процесс взаимодействия между участниками дисконтирования происходит так:

  • Белагропромбанк в пользу компании — продавца товара открывает аккредитив с возможностью дисконтирования и принимает на себя обязательство осуществить платеж на определенную сумму в срок согласно условиям аккредитива.
  • Организация-продавец получает денежные средства от банка после того, как представит в банк документы, соответствующие условиям аккредитива.
  • Покупатель возмещает банку денежные средства, перечисленные им продавцу, по окончании отсрочки, предоставленной банком. За дисконтирование им уплачивается комиссия, рассчитываемая исходя из суммы и срока дисконтирования.

*Партнерский материал. ОАО «Белагропромбанк», УНП 100693551

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белагропромбанк предлагает белорусским компаниям аккредитив с дисконтированием - форму расчетов, при которой поставщик товаров (услуг) получает гарантированную...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я мог сам разгружать по 5−7 тонн товара в день». Простой парень построил бизнес на производстве мусорных мешков, которые теперь знают все
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2024
Mir24.TV Belarus
24.10.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика