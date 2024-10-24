Аккредитив с дисконтированием от Белагропромбанка: деньги за товар сразу на счете

Белагропромбанк предлагает белорусским компаниям аккредитив с дисконтированием — форму расчетов, при которой поставщик товаров (услуг) получает гарантированную оплату сразу после отгрузки товаров (выполнения услуг), а покупатель — согласованную с банком отсрочку платежа.
Основные условия, необходимые для реализации финансирования с отсрочкой платежа в Белагропромбанке
покупатель и продавец должны быть клиентами Белагропромбанка;
финансирование предоставляется на срок до 360 дней;
контракт должен предусматривать аккредитивную форму расчетов, а также отсрочку платежа за товар.
Преимущества для бизнеса
снижение риска неплатежа за отгруженные товары,
сокращение времени между моментом отгрузки товара и моментом получения выручки продавцом,
получение покупателем отсрочки оплаты за товар на более длительный срок, чем срок, предусмотренный договором поставки (до 1 года).
Процесс взаимодействия между участниками дисконтирования происходит так:
Белагропромбанк в пользу компании — продавца товара открывает аккредитив с возможностью дисконтирования и принимает на себя обязательство осуществить платеж на определенную сумму в срок согласно условиям аккредитива.
Организация-продавец получает денежные средства от банка после того, как представит в банк документы, соответствующие условиям аккредитива.
Покупатель возмещает банку денежные средства, перечисленные им продавцу, по окончании отсрочки, предоставленной банком. За дисконтирование им уплачивается комиссия, рассчитываемая исходя из суммы и срока дисконтирования.
*Партнерский материал. ОАО «Белагропромбанк», УНП 100693551