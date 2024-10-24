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«Сообщество будущего»: Лукашенко заявил, что Беларусь готова к полноправному членству в БРИКС
24.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к полноправному членству в БРИКС.
Лукашенко отметил, что у Беларуси «высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютно большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале».
Белорусский лидер назвал БРИКС «сообществом будущего». «По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений», – сказал Лукашенко.
Президент Беларуси подчеркнул, что за небольшой по историческим меркам период объединение стало центром притяжения.
Он отметил ответственность Беларуси как партнера, ее выгодное географическое положение, опыт и достижения, что позволяет говорить уверенно о том, что республика может стать «еще одним важным пазлом» в складывающемся образе будущего БРИКС.
Беларусь подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году.
Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что Беларусь внесет свой вклад в работу БРИКС, в том числе благодаря хорошим темпам и качеству развития экономики страны.
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Президент республики выступил на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс /аутрич» в Казани.
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