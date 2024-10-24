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«Сообщество будущего»: Лукашенко заявил, что Беларусь готова к полноправному членству в БРИКС

24.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к полноправному членству в БРИКС.

«Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организацией», – сказал президент республики на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс /аутрич» в Казани.

Лукашенко отметил, что у Беларуси «высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютно большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале».

«Со многими мы имеем длительную историю успешного сотрудничества. Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате», – добавил он.

Белорусский лидер назвал БРИКС «сообществом будущего». «По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений», – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что за небольшой по историческим меркам период объединение стало центром притяжения.

«Именно с ним все больше и больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве. Таком мироустройстве, где обеспечивается равенство суверенных государств, независимо от их размеров, военной и экономической мощи, где признается право каждого самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику», – подчеркнул Лукашенко.


Белорусский лидер выразил уверенность, что в силах государств-участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства.

«Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участников объединения», – подчеркнул Лукашенко.

Он отметил ответственность Беларуси как партнера, ее выгодное географическое положение, опыт и достижения, что позволяет говорить уверенно о том, что республика может стать «еще одним важным пазлом» в складывающемся образе будущего БРИКС.

«Участие Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим», – заключил Лукашенко.

Беларусь подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году.

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что Беларусь внесет свой вклад в работу БРИКС, в том числе благодаря хорошим темпам и качеству развития экономики страны.

«Беларусь демонстрирует хорошие темпы и качество развития в сфере экономики, социальной области. Конечно, безусловно, внесет свой вклад в работу нашей организации», – сказал он.



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Теги: Минск
 
 
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Президент республики выступил на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс /аутрич» в Казани.
 
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