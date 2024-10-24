Погода в СНГ: в Казахстане затяжные дожди, в Беларуси комфортная прохлада

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сразу два мощных циклона испортят погоду на Курилах, Сахалине, Камчатке и в Магаданской области. Вихрь накроет эти территории дождями и мокрым снегом. А Москва пока не сдается зиме – на градусниках плюс 10, есть надежда на солнце. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Кыргызстан прорвались дожди. В Бишкеке температура воздуха опустилась до плюс 10. А в горных районах репетиция зимы. На перевалах Долон и Тоо-Ашуу идет снег. Дорожные службы постоянно расчищают трассы, обрабатывают полотно противогололедными средствами. Пока проезд открыт для всех видов транспорта.

Казахстан

В Казахстане затяжные дожди. Сильные ливни прольют на севере и востоке страны. На дорогах скользко. Ночью легкий мороз, днем скромные плюс 6. В Алматы готовятся к зиме. Завершился сезон фонтанов. Их в мегаполисе свыше 130. Больше половины – на балансе города. Специалисты слили воду из труб, очистили чаши, проверили исправность насосов и законсервировали до весны.

Беларусь

В Беларуси золотая осень, а вместе с ней и комфортная прохлада. Осадков нет – только порывистый ветер. На столбиках термометров до плюс 9. Осень – сезон пополнения в семействах питомцев Гродненского зоопарка. Так, у пары китайских оленей Олежека и Оленьки на свет появился первенец. Девочка Эля крепчает на глазах и уже переходит с материнского молока на взрослый рацион. Но на улицу ее пока не выпускают и следят за ее поведением через видеокамеру.