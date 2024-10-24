Молочный форум: в Минске обсудили поиск рынков сбыта и повышение качества продукции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске обсудили поиск рынков сбыта и повышение качества продукции" height="100%" width="670">

Беларусь расширяет ассортимент и наращивает экспорт молочной продукции. Поиск новых рынков сбыта и повышение качества обсудили в Минске на международном отраслевом форуме. Представили свои разработки и российские коллеги. О новинках рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

На проверку химического состава одной пробы молока у лаборанта уйдет не менее получаса, а робот за то же время исследует сотню проб и просигнализирует о проблеме. Прибор – успешный пример российского импортозамещения . Он дешевле зарубежного аналога в 30 раз и скоро появится на белорусских фермах.

«Он полностью убирает человеческий труд при подготовке пробы и делает измерение максимально объективным. Таким образом, ультразвуковой метод становится очень близок по своим характеристикам инфракрасному, который считается более высокоточным», – рассказал директор по развитию научно-производственного предприятия Владимир Журбин.

А вот на рынках России скоро появится новая экспериментальная разработка из Беларуси – сыр с голубой плесенью. Высокоприбыльный продукт отправится и в Казахстан.

«Мы будем в дальнейшем его производить уже в промышленных объемах. Пока это только одна голова, но в дальнейшем будем производить плесень. Так, у нас много сыров с разными добавками», – отметила специалист по рекламной коммуникации молочного комбината Вероника Севостьянович.

Недавно Беларусь начала торговать с Африкой. Для этого нужно было увеличить срок хранения продукции. Детское питание стали поставлять в жестяных банках. И все же Россия остается основной страной-импортером.

«У нас выработана четкая стратегия развития молочной отрасли, которая в первую очередь направлена на эффективное получение молочного сырья высокого качества и глубокой переработки», – заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко.

«По импорту Республика Беларусь составляет 94% в Россию. Это достаточно много. Практически весь наш импорт – белорусский, если не считать малые проценты других стран», – подчеркнула директор молочного союза России Людмила Маницкая.

По ее словам, белорусские молочные продукты не рассматриваются как конкурент российским. А избавляться от фальсификата на полках помогает государственная информационная система «Меркурий», которую ввел Россельхознадзор.

Форум собрал более 400 топ-менеджеров молочного бизнеса стран СНГ. В этом году на полях форума впервые прошли В2В-переговоры и закрытые встречи белорусских и российских сыроделов.