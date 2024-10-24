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Молочный форум: в Минске обсудили поиск рынков сбыта и повышение качества продукции
24.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске обсудили поиск рынков сбыта и повышение качества продукции" height="100%" width="670">
Беларусь расширяет ассортимент и наращивает экспорт молочной продукции. Поиск новых рынков сбыта и повышение качества обсудили в Минске на международном отраслевом форуме. Представили свои разработки и российские коллеги. О новинках рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.
На проверку химического состава одной пробы молока у лаборанта уйдет не менее получаса, а робот за то же время исследует сотню проб и просигнализирует о проблеме. Прибор –
А вот на рынках России скоро появится новая экспериментальная разработка из Беларуси – сыр с голубой плесенью. Высокоприбыльный продукт отправится и в Казахстан.
Недавно Беларусь начала торговать с Африкой. Для этого нужно было увеличить срок хранения продукции. Детское питание стали поставлять в жестяных банках. И все же Россия остается основной страной-импортером.
«По импорту Республика Беларусь составляет 94% в Россию. Это достаточно много. Практически весь наш импорт – белорусский, если не считать малые проценты других стран», – подчеркнула директор молочного союза России Людмила Маницкая.
По ее словам, белорусские молочные продукты не рассматриваются как конкурент российским. А избавляться от фальсификата на полках помогает государственная информационная система «Меркурий», которую ввел Россельхознадзор.
Форум собрал более 400 топ-менеджеров молочного бизнеса стран СНГ. В этом году на полях форума впервые прошли В2В-переговоры и закрытые встречи белорусских и российских сыроделов.
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Форум собрал более 400 топ-менеджеров молочного бизнеса стран СНГ. В этом году на полях форума впервые прошли В2В-переговоры и закрытые встречи белорусских и...
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