Лукашенко: Беларусь стала государством-партнером в БРИКС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь стала государством-партнером в БРИКС, сообщает БЕЛТА .

«Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», – проинформировал белорусский лидер в интервью изданию «Известия» на полях саммита в Казани.

Лукашенко во время выступления на саммите в формате «БРИКС аутрич/плюс» подтвердил готовность Минска к полноправному членству в БРИКС. Организацию белорусский лидер назвал «сообществом будущего». Беларусь разделяет философию БРИКС, подчеркнул президент.

«По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений. В силах государств-участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства. Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения», – заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко обозначил и направления, по которым Беларусь могла бы сыграть весомую роль, став участником организации – это гуманитарная сфера, безопасность, устойчивое развитие, борьба с голодом, бедностью, последствиями изменений климата.