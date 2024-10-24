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Лукашенко: Беларусь стала государством-партнером в БРИКС
24.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь стала государством-партнером в БРИКС, сообщает
Лукашенко во время выступления на саммите в формате «БРИКС аутрич/плюс» подтвердил готовность Минска к полноправному членству в БРИКС. Организацию белорусский лидер назвал «сообществом будущего». Беларусь разделяет философию БРИКС, подчеркнул президент.
Александр Лукашенко обозначил и направления, по которым Беларусь могла бы сыграть весомую роль, став участником организации – это гуманитарная сфера, безопасность, устойчивое развитие, борьба с голодом, бедностью, последствиями изменений климата.
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Белорусский президент отметил, что это обязательная ступень перед вступлением в объединение.
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