Лукашенко: Запад развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь стала партнером БРИКС. Об этом Александр Лукашенко заявил во время интервью российскому изданию на полях саммита в Казани. По словам президента, статус партнера – обязательная ступень перед вступлением в организацию. Также белорусский лидер поделился своим мнением о том, как Запад пытается принизить значимость БРИКС.

«Некоторые заявили о вступлении в БРИКС, а потом взяли паузу. Это говорит о том, что против БРИКС развернута оголтелая кампания. Примеры мы знаем. Не буду называть эти страны, потому что это закрытая информация. Притом страны, с которыми Россия и мы в хороших отношениях. То есть идет давление: «Если вы в БРИКС, значит, мы с вами не будем торговать, вы инвестиции, кредиты не получите, мы создадим вам сложности и трудности», – отметил белорусский лидер.

Рассказал Александр Лукашенко и о давлении на Беларусь в преддверии президентских выборов. Но для начала напомнил о событиях после голосования 2020 года. Тогда результаты пытались поставить под сомнение, в том числе с помощью силы. В доказательство президент привел разговор бывшего директора ЦРУ с российскими пранкерами.