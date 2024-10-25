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Лукашенко: Запад развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС
25.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь стала партнером БРИКС. Об этом Александр Лукашенко заявил во время интервью российскому изданию на полях саммита в Казани. По словам президента, статус партнера – обязательная ступень перед вступлением в организацию. Также белорусский лидер поделился своим мнением о том, как Запад пытается принизить значимость БРИКС.
Рассказал Александр Лукашенко и о давлении на Беларусь в преддверии президентских выборов. Но для начала напомнил о событиях после голосования 2020 года. Тогда результаты пытались поставить под сомнение, в том числе с помощью силы. В доказательство президент привел разговор бывшего директора ЦРУ с российскими пранкерами.
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Президент Беларуси дал интервью журналистам на полях саммита БРИКС в Казани.
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