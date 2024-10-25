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Лукашенко: Запад развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС

25.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Запад развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь стала партнером БРИКС. Об этом Александр Лукашенко заявил во время интервью российскому изданию на полях саммита в Казани. По словам президента, статус партнера – обязательная ступень перед вступлением в организацию. Также белорусский лидер поделился своим мнением о том, как Запад пытается принизить значимость БРИКС.

«Некоторые заявили о вступлении в БРИКС, а потом взяли паузу. Это говорит о том, что против БРИКС развернута оголтелая кампания. Примеры мы знаем. Не буду называть эти страны, потому что это закрытая информация. Притом страны, с которыми Россия и мы в хороших отношениях. То есть идет давление: «Если вы в БРИКС, значит, мы с вами не будем торговать, вы инвестиции, кредиты не получите, мы создадим вам сложности и трудности», – отметил белорусский лидер.

Рассказал Александр Лукашенко и о давлении на Беларусь в преддверии президентских выборов. Но для начала напомнил о событиях после голосования 2020 года. Тогда результаты пытались поставить под сомнение, в том числе с помощью силы. В доказательство президент привел разговор бывшего директора ЦРУ с российскими пранкерами.

«Спасибо Майку Помпео, с которым мы встречались, он был в Беларуси. Потом с Вованом и Лексусом вашими он заявил: «Да, у нас в Беларуси не получилась цветная революция». Ну какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну? Я как президент вынужден был ее защищать. И мы ее защитили. Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации», – отметил президент.



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