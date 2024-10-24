Выборы президента Беларуси: как будет организовано голосование для почти 7 млн избирателей?

«Выдвижение в кандидаты в президенты идет одним способом – путем сбора подписей граждан. Собрать необходимо не менее ста тысяч подписей. Дальше по мере развития избирательного процесса мы будем принимать постановления и проводить заседания ЦИК, участковые комиссии будут формироваться чуть позже», – рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.

Прозрачность и честность проведения выборов в президенты обеспечат национальные и международные наблюдатели. Они будут работать независимо: оценят работу комиссий, организацию участков и соблюдение избирательного законодательства. В этом году их число может вырасти вдвое по сравнению с референдумом.

«Люди проявляют интерес и хотели бы приехать, принять участие в наблюдении за выборами. Очень профессиональные организации – миссия СНГ, миссия ШОС. Мы столкнулись сейчас с очень профессиональными организациями: Исламской организацией сотрудничества, Организацией тюркских государств», – отметил Игорь Карпенко.

Всего в списках избирателей почти семь миллионов белорусов. Для тех, кто не сможет сделать выбор в основной день, будет организовано досрочное голосование. Оно стартует 21 января.

Пунктов для голосования за границей не будет. Для белорусов зарубежья, которые хотят отдать свой голос, планируют открыть специальные пункты в областных центрах и столице.