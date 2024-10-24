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Выборы президента Беларуси: как будет организовано голосование для почти 7 млн избирателей?

24.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы президента Беларуси: как будет организовано голосование для почти 7 млн избирателей?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь активно готовится к президентским выборам. Для организации голосования создают более пяти тысяч территориальных и участковых комиссий, а это около 60 тысяч человек. Для них в ЦИКе уже разработали методические рекомендации, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Выборы президента в Беларуси пройдут 26 января 2025 года и завершат электоральный цикл в стране, который длится с начала этого года. Всего будет семь этапов избирательной гонки, каждый из них отражает основные моменты подготовки кампании, ее проведение и сроки.

Желающим поучаствовать в президентской гонке нужно сработать оперативно: до 1 ноября регистрируют инициативные группы для выдвижения в кандидаты. В составе должно быть не меньше сотни человек. И уже с 7 ноября они начнут работу с гражданами.

«Выдвижение в кандидаты в президенты идет одним способом – путем сбора подписей граждан. Собрать необходимо не менее ста тысяч подписей. Дальше по мере развития избирательного процесса мы будем принимать постановления и проводить заседания ЦИК, участковые комиссии будут формироваться чуть позже», – рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.

Прозрачность и честность проведения выборов в президенты обеспечат национальные и международные наблюдатели. Они будут работать независимо: оценят работу комиссий, организацию участков и соблюдение избирательного законодательства. В этом году их число может вырасти вдвое по сравнению с референдумом.

«Люди проявляют интерес и хотели бы приехать, принять участие в наблюдении за выборами. Очень профессиональные организации – миссия СНГ, миссия ШОС. Мы столкнулись сейчас с очень профессиональными организациями: Исламской организацией сотрудничества, Организацией тюркских государств», – отметил Игорь Карпенко.

Всего в списках избирателей почти семь миллионов белорусов. Для тех, кто не сможет сделать выбор в основной день, будет организовано досрочное голосование. Оно стартует 21 января.

Пунктов для голосования за границей не будет. Для белорусов зарубежья, которые хотят отдать свой голос, планируют открыть специальные пункты в областных центрах и столице.



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