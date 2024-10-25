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Как автоматизировать процессы в доставке? Разбираем кейс «Доставка24»
25.10.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Доставка товаров — довольно простой процесс, но почему-то у бизнеса частенько возникают с ним сложности. Обычно так происходит, когда в компании нет четкой системы, которая бы позволяла контролировать процесс на всех этапах. И дело даже не в том, что бизнес не может себе позволить внедрение таких систем. Зачастую проблема — в предубеждениях сотрудников и руководства. Расскажем о реальном опыте внедрения системы маршрутизации
Систему внедряли для компании «Доставка24». Это экспресс-доставка сборных грузов, бизнес работает в E-commerce, фокус на доставке почтовых отправлений. Ежедневно порядка 50 машин задействовано в доставке товаров, а в штате 110 человек. Работает терминал в Минске. В среднем в сутки компания выполняет 1100−1400 заказов суммарным весом от 45 до 65 тонн. Рекорд — 82 тонны груза за сутки.
Виды доставок в «Доставка24»:
«Простой процесс, который мы делаем сложным»
— Доставка — самый простой процесс в логистике. Но мы почему-то делаем его сложным.
Основные «тонкие места»:
Важно понимать, что все это — не сложности и не особенности. У доставок есть регламент с четко заданными параметрами. Если нужно что-то дополнительно делать с грузом — это не особенность, а параметр вашей доставки. Зачастую хочется учесть все и сразу. Но лучше собирать их постепенно и по мере необходимости.
Как устроена система маршрутизации
Система маршрутизации представляет собой программное обеспечение, которое автоматически рассчитывает оптимальные маршруты для доставки грузов. Она учитывает множество факторов, таких как:
Специфические требования к грузам (например, необходимость в холодильниках).
Алгоритмы машинного обучения анализируют исторические данные и текущие условия, что позволяет предсказывать возможные задержки и оптимизировать маршруты.
Преимущества внедрения системы маршрутизации:
Что получила компания от внедрения Infinium Logimus
Команда INFINIUM настроили Систему LOGIMUS под специфику работы компании ООО «Доставлено». Была осуществлена полная интеграция с ERP заказчика — двухсторонний обмен данными, включая складские процессы, а также автоматизация бизнес-процессов компании:
▶ Построение маршрутов в автоматическом режиме с учетом зон доставки
▶ Добавление сервиса ориентации клиента по заказу
Результаты внедрения:
Преодоление сопротивления сотрудников
Основное внимание в процессе внедрения уделялось не только техническим аспектам, но и преодолению предубеждений сотрудников.
Одной из главных проблем при внедрении новых технологий является сопротивление сотрудников. Многие из них опасаются, что система усложнит их работу. Логисты в частности опасаются изменений, считая свои процессы уникальными и не подлежащими стандартизации. Однако именно внедрение системы позволило упростить работу и сделать её более предсказуемой. И опыт «Доставка24» показывает, что правильная интеграция технологий может значительно упростить процессы и повысить эффективность.
Артем Старовойтов подчеркивает важность четкого регламента доставки и понимания своих процессов для успешного внедрения системы. Логисты должны быть готовы делиться своими знаниями и адаптироваться к новым условиям работы.
Выводы
Кейс компании «Доставка24» демонстрирует, как грамотное внедрение системы маршрутизации может значительно улучшить бизнес-процессы в сфере доставки грузов. Успех зависит не только от выбора технологии, но и от готовности команды к изменениям. Важно понимать, что доставка — это не уникальный процесс, а результат коллективного опыта и автоматизации.
Компании, стремящиеся к оптимизации своих логистических процессов, могут извлечь ценные уроки из опыта «Доставка24», чтобы улучшить свою эффективность и качество обслуживания клиентов.
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Доставка товаров - довольно простой процесс, но почему-то у бизнеса частенько возникают с ним сложности. Обычно так происходит, когда в компании нет четкой системы,...
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