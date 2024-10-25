Как автоматизировать процессы в доставке? Разбираем кейс «Доставка24»

Источник материала: ProBusiness





Доставка товаров — довольно простой процесс, но почему-то у бизнеса частенько возникают с ним сложности. Обычно так происходит, когда в компании нет четкой системы, которая бы позволяла контролировать процесс на всех этапах. И дело даже не в том, что бизнес не может себе позволить внедрение таких систем. Зачастую проблема — в предубеждениях сотрудников и руководства. Расскажем о реальном опыте внедрения системы маршрутизации Infinium Logimus и подводных камнях этого процесса.

Артем Старовойтов

Руководитель логистики компаний «Доставыч», BIGZZ/Копилка, «Доставка24». Трижды внедрял системы маршрутизации от разных компаний. Остановил свой выбор на продукте Infinium Logimus и использует его уже более 3 лет. О своем опыте автоматизации он уже рассказывал «Про бизнес» ранее.

Систему внедряли для компании «Доставка24». Это экспресс-доставка сборных грузов, бизнес работает в E-commerce, фокус на доставке почтовых отправлений. Ежедневно порядка 50 машин задействовано в доставке товаров, а в штате 110 человек. Работает терминал в Минске. В среднем в сутки компания выполняет 1100−1400 заказов суммарным весом от 45 до 65 тонн. Рекорд — 82 тонны груза за сутки.

Виды доставок в «Доставка24»:

курьерская;

почтовая;

экспресс;

магистральная (со склада области);

доставка крупногабаритных грузов.

«Простой процесс, который мы делаем сложным»

— Доставка — самый простой процесс в логистике. Но мы почему-то делаем его сложным.





Основные «тонкие места»:

Перегрузка в пути либо кросс-докинг через склад. Зачастую вопросы возникают, когда есть VIP-клиенты, которым нужны специфические условия. Например, приоритетное обслуживание;

Зачастую вопросы возникают, когда есть VIP-клиенты, которым нужны специфические условия. Например, приоритетное обслуживание; Учет параметров оборотной тары . Для некоторых компаний важно учитывать вес и размеры тары;

. Для некоторых компаний важно учитывать вес и размеры тары; Волновой отбор на складе . Машины возвращаются, делают второй, третий, пятый рейс. В день бывает по 10−15 рейсов;

. Машины возвращаются, делают второй, третий, пятый рейс. В день бывает по 10−15 рейсов; Смешанные рейсы. Часть заказа уже есть на складе, но за остальным нужно ехать к поставщику, затем догружать и только потом выполнять заказ. Из необычного, может, например, потребоваться доставить домой экспедитора.





Важно понимать, что все это — не сложности и не особенности. У доставок есть регламент с четко заданными параметрами. Если нужно что-то дополнительно делать с грузом — это не особенность, а параметр вашей доставки. Зачастую хочется учесть все и сразу. Но лучше собирать их постепенно и по мере необходимости.

Как устроена система маршрутизации

Система маршрутизации представляет собой программное обеспечение, которое автоматически рассчитывает оптимальные маршруты для доставки грузов. Она учитывает множество факторов, таких как:

Расстояние между пунктами.

Дорожные условия и пробки.

Время доставки и временные окна.

Специфические требования к грузам (например, необходимость в холодильниках).

Динамическая маршрутизация — это современный подход, который позволяет системе адаптироваться в реальном времени к изменениям условий. Это достигается за счет интеграции данных из различных источников, таких как GPS-навигация и телематика.

Алгоритмы машинного обучения анализируют исторические данные и текущие условия, что позволяет предсказывать возможные задержки и оптимизировать маршруты.

Преимущества внедрения системы маршрутизации:

Снижение затрат на топливо.

Уменьшение времени доставки.

Повышение уровня сервиса для клиентов.

Улучшение отслеживания грузов в режиме реального времени.





Что получила компания от внедрения Infinium Logimus

Команда INFINIUM настроили Систему LOGIMUS под специфику работы компании ООО «Доставлено». Была осуществлена полная интеграция с ERP заказчика — двухсторонний обмен данными, включая складские процессы, а также автоматизация бизнес-процессов компании:

▶ Построение маршрутов в автоматическом режиме с учетом зон доставки

▶ Настройка диагностической аналитики всех этапов доставки

▶ Внедрение мобильного приложения для работы водителя и курьеров:

внедрение логинов в автоматическом режиме;

сбор обратной связи от клиентов;

надстройка отчетов (с возможностью прикрепления фото и комментариев), функциональности мобильного приложения и отображение полей в приложении.

▶ Добавление сервиса ориентации клиента по заказу

Результаты внедрения:

Упрощение передачи данных новым сотрудникам благодаря созданию шаблонов и базовых параметров.

Повышение предсказуемости доставки для клиентов.

Снижение зависимости от индивидуальных решений логистов, что обеспечило более стабильные результаты.





Преодоление сопротивления сотрудников

Основное внимание в процессе внедрения уделялось не только техническим аспектам, но и преодолению предубеждений сотрудников.

Одной из главных проблем при внедрении новых технологий является сопротивление сотрудников. Многие из них опасаются, что система усложнит их работу. Логисты в частности опасаются изменений, считая свои процессы уникальными и не подлежащими стандартизации. Однако именно внедрение системы позволило упростить работу и сделать её более предсказуемой. И опыт «Доставка24» показывает, что правильная интеграция технологий может значительно упростить процессы и повысить эффективность.

Артем Старовойтов подчеркивает важность четкого регламента доставки и понимания своих процессов для успешного внедрения системы. Логисты должны быть готовы делиться своими знаниями и адаптироваться к новым условиям работы.

Выводы

Кейс компании «Доставка24» демонстрирует, как грамотное внедрение системы маршрутизации может значительно улучшить бизнес-процессы в сфере доставки грузов. Успех зависит не только от выбора технологии, но и от готовности команды к изменениям. Важно понимать, что доставка — это не уникальный процесс, а результат коллективного опыта и автоматизации.

Компании, стремящиеся к оптимизации своих логистических процессов, могут извлечь ценные уроки из опыта «Доставка24», чтобы улучшить свою эффективность и качество обслуживания клиентов.