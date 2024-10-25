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Семью смогли эвакуировать из сектора Газа в Беларусь. Маму с тремя детьми тепло встретили родственники в аэропорту Минска

25.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Семью смогли эвакуировать из сектора Газа в Беларусь. Маму с тремя детьми тепло встретили родственники в аэропорту Минска
 Фото: МТРК «Мир»

Благодаря работе Красного креста в Беларусь вернулась семья, эвакуированная из сектора Газа. Мама с тремя детьми благополучно приземлились ночью в Национальном аэропорту Минск. Встретили семью теплыми объятиями родственники: родители женщины и старший сын, который учится в республике, передает «МИР 24».

«Хочу выразить огромную благодарность нашим дипломатам, которые оказывали нам помощь и поддержку. Мы постоянно чувствовали это. Дети передают огромный привет нашим дипломатам», – сказала эвакуированная белоруска Татьяна Абуалкас.

Эвакуацию обеспечили посольства Беларуси в Израиле, Сирии, Египте и России.



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Теги: Минск
 
 
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