|
Семью смогли эвакуировать из сектора Газа в Беларусь. Маму с тремя детьми тепло встретили родственники в аэропорту Минска
25.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Благодаря работе Красного креста в Беларусь вернулась семья, эвакуированная
Эвакуацию обеспечили посольства Беларуси в Израиле, Сирии, Египте и России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семью смогли эвакуировать из сектора Газа в Беларусь. Маму с тремя детьми тепло встретили родственники в аэропорту Минска
Эвакуацию обеспечили посольства Беларуси в Израиле, Сирии, Египте и России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)