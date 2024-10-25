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«Включите 4G на телефоне — и тоже начнете экономить энергию». Узнали, что в А1 делают для повышения энергоэффективности компании
25.10.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В условиях глобальных климатических изменений компании по всему миру начинают осознавать необходимость внедрения устойчивых практик в свою деятельность. Например, частью ESG-стратегии телеком-оператора
«Бизнес не только зарабатывает, но и несет ответственность за экологию и людей»
— Почему А1 берет на себя ответственность за развитие экологической устойчивости в Беларуси? Почему это важно для компании?
— Мы понимаем, что устойчивое развитие — это не просто модный тренд, а необходимость. В рамках группы America Móvil мы приняли решение стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году. Это глобальная цель, и мы активно участвуем в этом процессе. Наша задача — снизить углеродный след и сделать так, чтобы наша работа не наносила вреда окружающей среде.
— Связано ли это с экономией или снижением расходов для бизнеса?
— Откровенно говоря, нет. Скорее мы следуем «зеленой идее». Повышение энергоэффективности — это не экономия денег в чистом виде. Ведь компания затрачивает массу ресурсов на замену колоссального количества оборудования, приобретения передовых решений. Все эти фичи стоят денег.
Но в А1 мы делаем это ради глобальной миссии.
Наша компания не только зарабатывает и строит сети связи, но и несет ответственность за то, как ее работа сказывается на экологии, на людях.— Каковы основные цели и задачи компании А1 в области энергоэффективности?
— Основная цель — это сокращение потребления энергии на всех уровнях нашей инфраструктуры. Мы применяем различные методы для оптимизации сетей, включая мобильные и фиксированные сети. Например, модернизируем оборудование базовых станций и меняем системы питания на варианты с высоким КПД (около 95%). Внедряем новые технологии, такие как GPON-сети (оптические), вместо более энергоемких Ethernet.
Применяем систему управления нагрузкой, которая есть в 3GPP. Она отключает передатчики в ночное время при низком трафике, что позволяет существенно снизить электропотребление без ущерба для качества связи.
Мы осознаем влияние глобального потепления на нашу инфраструктуру и принимаем соответствующие меры. Например, у нас есть специальные базовые станции с верхним пределом рабочей температуры до 60° (у большинства станций такой предел — 45°). Это позволяет поднять температуры внутри контейнеров без необходимости постоянного охлаждения — а значит, мы тратим меньше электроэнергии. Также мы повышаем диапазоны рабочих температур как в дата-центрах, так и на базовых станциях.
«Каждый может экономить энергию, просто включив 4G на своем устройстве»
— Расскажите о технологических инновациях, которые вы внедряете для повышения энергоэффективности.
— В первую очередь, мы активно используем 4G. Она уже доказала свою эффективность и является самой энергоэффективной технологией мобильной связи в Беларуси.
Мы активные сторонники реформы старых технологий. Ведь можно модернизировать ранее выделенные для 2G частотные диапазоны для более современных технологий. Сейчас 2G потребляет огромное количество энергии. Но при этом в Беларуси все еще значительное количество абонентов используют 2G — примерно полмиллиона человек. Мы стремимся постепенно уходить от устаревших форматов сети, но пока есть абоненты, которым это нужно, продолжаем поддерживать и 2G.
Каждый абонент может начать экономить электроэнергию, просто включив 4G на своем устройстве. При этом он еще и получит более высокое качество связи, более продолжительное время работы устройства.— Каковы ваши ожидания от перехода на 5G с точки зрения энергоэффективности?
— Переход на 5G будет связан с необходимостью более мощных процессоров, что может увеличить потребление ресурсов на начальном этапе внедрения. Однако, когда технология станет более зрелой, мы ожидаем значительного сокращения потребления энергии благодаря улучшенным алгоритмам обработки данных.
В итоге переход на 5G обещает еще большее сокращение потребления электроэнергии — до 30% по сравнению с предыдущими технологиями.
«Нас ждет сложный проект — как поменять фундамент в жилом доме»
— Какие меры вы принимаете для снижения затрат на охлаждение в дата-центрах и других юнитах инфраструктуры?
— Мы используем технологию Free Cooling, которая позволяет использовать наружный воздух для охлаждения оборудования вместо кондиционеров. Это значительно снижает затраты на электроэнергию. Кроме того, мы модернизируем системы охлаждения в наших дата-центрах, повышая их эффективность и снижая потребление энергии.
У нас также есть солнечный парк в деревне Чаплин Лоевского района, который обеспечивает энергией часть наших объектов связи. Это не только снижает углеродный след компании, но и помогает нам стать более независимыми от традиционных источников энергии. Мы планируем расширять использование солнечных панелей.
— Знаю, что вы иногда используете передатчики совместно с другими операторами. Как это влияет на энергоэффективность?
— Да, мы активно сотрудничаем с другими телеком-операторами для совместного использования передатчиков. Эта технология называется RAN Sharing. Она позволяет нам минимизировать воздействие на окружающую среду и сократить затраты на обслуживание инфраструктуры. Совместное использование оборудования помогает нам снизить общее потребление энергии.
— Останется ли энергоэффективное направление приоритетным для ESG-стратегии А1 в будущем? Можете ли поделиться планами и целями на ближайшие годы?
— Да, безусловно. Энергоэффективность останется одним из приоритетов нашей ESG-стратегии. И энергоэффективные технологии, которые мы внедрили на протяжении последних лет, имеют кумулятивный эффект.
Уже сейчас мы можем гордиться, что рост сети компенсируем тем, что не растем в электропотреблении. Ежегодный прирост трафика в мобильной и фиксированной сети А1 составляет около 30%. И при этом мы сохраняем те же показатели по потребляемой электроэнергии.
А1 заинтересована в том, чтобы сделать более энергоэффективной основную часть вычислительных мощностей, которые направлены на функционирование ядра сети. Для это требуется замена аппаратной части. И это довольно сложный проект — как поменять фундамент в жилом доме.
Мы хотели бы иметь возможность приобретать электрическую энергию из чистых или нейтральных источников: гидро-, ветро-, солнечных, геотермальных и атомных электростанций.Но в Беларуси еще недостаточно развита нормативно-правовая база для покупки такой энергии. Мы бы хотели инициировать эту возможность.
В ближайшие годы планируем продолжить модернизацию оборудования и сети, внедрение новых технологий для снижения углеродного следа.
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«Включите 4G на телефоне — и тоже начнете экономить энергию». Узнали, что в А1 делают для повышения энергоэффективности компании
В условиях глобальных климатических изменений компании по всему миру начинают осознавать необходимость внедрения устойчивых практик в свою деятельность....
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