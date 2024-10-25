«Включите 4G на телефоне — и тоже начнете экономить энергию». Узнали, что в А1 делают для повышения энергоэффективности компании

Источник материала: ProBusiness





В условиях глобальных климатических изменений компании по всему миру начинают осознавать необходимость внедрения устойчивых практик в свою деятельность. Например, частью ESG-стратегии телеком-оператора А1 являются инициативы по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов CO2. Мы встретились с заместителем генерального директора по техническим вопросам Владимиром Сачковым, чтобы обсудить, как компания реализует свою программу повышения энергоэффективности.

«Бизнес не только зарабатывает, но и несет ответственность за экологию и людей»

— Почему А1 берет на себя ответственность за развитие экологической устойчивости в Беларуси? Почему это важно для компании?

— Мы понимаем, что устойчивое развитие — это не просто модный тренд, а необходимость. В рамках группы America Móvil мы приняли решение стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году. Это глобальная цель, и мы активно участвуем в этом процессе. Наша задача — снизить углеродный след и сделать так, чтобы наша работа не наносила вреда окружающей среде.





— Связано ли это с экономией или снижением расходов для бизнеса?

— Откровенно говоря, нет. Скорее мы следуем «зеленой идее». Повышение энергоэффективности — это не экономия денег в чистом виде. Ведь компания затрачивает массу ресурсов на замену колоссального количества оборудования, приобретения передовых решений. Все эти фичи стоят денег.

Но в А1 мы делаем это ради глобальной миссии.

Наша компания не только зарабатывает и строит сети связи, но и несет ответственность за то, как ее работа сказывается на экологии, на людях. — Каковы основные цели и задачи компании А1 в области энергоэффективности?

— Основная цель — это сокращение потребления энергии на всех уровнях нашей инфраструктуры. Мы применяем различные методы для оптимизации сетей, включая мобильные и фиксированные сети. Например, модернизируем оборудование базовых станций и меняем системы питания на варианты с высоким КПД (около 95%). Внедряем новые технологии, такие как GPON-сети (оптические), вместо более энергоемких Ethernet.

Применяем систему управления нагрузкой, которая есть в 3GPP. Она отключает передатчики в ночное время при низком трафике, что позволяет существенно снизить электропотребление без ущерба для качества связи.





Мы осознаем влияние глобального потепления на нашу инфраструктуру и принимаем соответствующие меры. Например, у нас есть специальные базовые станции с верхним пределом рабочей температуры до 60° (у большинства станций такой предел — 45°). Это позволяет поднять температуры внутри контейнеров без необходимости постоянного охлаждения — а значит, мы тратим меньше электроэнергии. Также мы повышаем диапазоны рабочих температур как в дата-центрах, так и на базовых станциях.

«Каждый может экономить энергию, просто включив 4G на своем устройстве»

— Расскажите о технологических инновациях, которые вы внедряете для повышения энергоэффективности.

— В первую очередь, мы активно используем 4G. Она уже доказала свою эффективность и является самой энергоэффективной технологией мобильной связи в Беларуси.

Любая новая технология более энергоэффективна чем предшествующая, благодаря лучшим приемникам и кодекам. Например, 4G имеет более высокую потенциальную емкость по сравнению с 3G, что позволяет значительно снизить потребление энергии на одного абонента. Современные телефоны также лучше оптимизированы для работы в 4G и 5G, что снижает нагрузку на батареи. Все просто: реже заряжаете телефон — меньше тратите электричества.





Мы активные сторонники реформы старых технологий. Ведь можно модернизировать ранее выделенные для 2G частотные диапазоны для более современных технологий. Сейчас 2G потребляет огромное количество энергии. Но при этом в Беларуси все еще значительное количество абонентов используют 2G — примерно полмиллиона человек. Мы стремимся постепенно уходить от устаревших форматов сети, но пока есть абоненты, которым это нужно, продолжаем поддерживать и 2G.

Каждый абонент может начать экономить электроэнергию, просто включив 4G на своем устройстве. При этом он еще и получит более высокое качество связи, более продолжительное время работы устройства. — Каковы ваши ожидания от перехода на 5G с точки зрения энергоэффективности?

— Переход на 5G будет связан с необходимостью более мощных процессоров, что может увеличить потребление ресурсов на начальном этапе внедрения. Однако, когда технология станет более зрелой, мы ожидаем значительного сокращения потребления энергии благодаря улучшенным алгоритмам обработки данных.

В итоге переход на 5G обещает еще большее сокращение потребления электроэнергии — до 30% по сравнению с предыдущими технологиями.

«Нас ждет сложный проект — как поменять фундамент в жилом доме»

— Какие меры вы принимаете для снижения затрат на охлаждение в дата-центрах и других юнитах инфраструктуры?

— Мы используем технологию Free Cooling, которая позволяет использовать наружный воздух для охлаждения оборудования вместо кондиционеров. Это значительно снижает затраты на электроэнергию. Кроме того, мы модернизируем системы охлаждения в наших дата-центрах, повышая их эффективность и снижая потребление энергии.





У нас также есть солнечный парк в деревне Чаплин Лоевского района, который обеспечивает энергией часть наших объектов связи. Это не только снижает углеродный след компании, но и помогает нам стать более независимыми от традиционных источников энергии. Мы планируем расширять использование солнечных панелей.

— Знаю, что вы иногда используете передатчики совместно с другими операторами. Как это влияет на энергоэффективность?

— Да, мы активно сотрудничаем с другими телеком-операторами для совместного использования передатчиков. Эта технология называется RAN Sharing. Она позволяет нам минимизировать воздействие на окружающую среду и сократить затраты на обслуживание инфраструктуры. Совместное использование оборудования помогает нам снизить общее потребление энергии.

— Останется ли энергоэффективное направление приоритетным для ESG-стратегии А1 в будущем? Можете ли поделиться планами и целями на ближайшие годы?

— Да, безусловно. Энергоэффективность останется одним из приоритетов нашей ESG-стратегии. И энергоэффективные технологии, которые мы внедрили на протяжении последних лет, имеют кумулятивный эффект.





Уже сейчас мы можем гордиться, что рост сети компенсируем тем, что не растем в электропотреблении. Ежегодный прирост трафика в мобильной и фиксированной сети А1 составляет около 30%. И при этом мы сохраняем те же показатели по потребляемой электроэнергии.

А1 заинтересована в том, чтобы сделать более энергоэффективной основную часть вычислительных мощностей, которые направлены на функционирование ядра сети. Для это требуется замена аппаратной части. И это довольно сложный проект — как поменять фундамент в жилом доме.

Мы хотели бы иметь возможность приобретать электрическую энергию из чистых или нейтральных источников: гидро-, ветро-, солнечных, геотермальных и атомных электростанций. Но в Беларуси еще недостаточно развита нормативно-правовая база для покупки такой энергии. Мы бы хотели инициировать эту возможность.

В ближайшие годы планируем продолжить модернизацию оборудования и сети, внедрение новых технологий для снижения углеродного следа.