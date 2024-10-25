Лукашенко о выборах президента в Беларуси: Готовы ответить на любые провокации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в интервью российскому изданию на полях саммита БРИКС в Казани рассказал о давлении на Беларусь в преддверии президентских выборов. Но для начала напомнил о событиях после голосования 2020 года.

Тогда результаты пытались поставить под сомнение, в том числе с помощью силы. В доказательство президент привел разговор бывшего директора ЦРУ с российскими пранкерами.

«Спасибо Майку Помпео, с которым мы встречались, он был в Беларуси. Потом с Вованом и Лексусом вашими он заявил: «Да, у нас в Беларуси не получилась цветная революция». Ну какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну? Я как президент вынужден был ее защищать. И мы ее защитили. Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации», – подчеркнул президент.

Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года.