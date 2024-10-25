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Лукашенко о выборах президента в Беларуси: Готовы ответить на любые провокации
25.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко в интервью российскому изданию на полях саммита БРИКС в Казани рассказал о давлении на Беларусь в преддверии президентских выборов. Но для начала напомнил о событиях после голосования 2020 года.
Тогда результаты пытались поставить под сомнение, в том числе с помощью силы. В доказательство президент привел разговор бывшего директора ЦРУ с российскими пранкерами.
Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года.
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Александр Лукашенко в интервью российскому изданию на полях саммита БРИКС в Казани рассказал о давлении на Беларусь в преддверии президентских выборов.
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