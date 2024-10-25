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IT и искусственный интеллект в помощь кардиологам. Медицинские стартапы представили на конгрессе в Минске
25.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Сердечно-сосудистые заболевания в клиниках Беларуси и России будут лечить с помощью IT и искусственного интеллекта. Медицинские стартапы представили на кардиологическом конгрессе в Минске, передает «МИР 24».
Технологию расширенной реальности можно будет использовать также для реабилитации больных.
Благодаря цифровой реанимации проще проводить и малоинвазивные операции. Все данные о здоровье пациента в режиме реального времени обрабатываются нейросетью.
Беларусь входит в топ-20 стран мира по количеству трансплантаций сердца на миллион жителей. В год в стране проводят около 50 таких операций.
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IT и искусственный интеллект в помощь кардиологам. Медицинские стартапы представили на конгрессе в Минске
Благодаря цифровой реанимации проще проводить и малоинвазивные операции. Все данные о здоровье пациента в режиме реального времени будут обрабатываются...
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