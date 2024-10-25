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IT и искусственный интеллект в помощь кардиологам. Медицинские стартапы представили на конгрессе в Минске

25.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

IT и искусственный интеллект в помощь кардиологам. Медицинские стартапы представили на конгрессе в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сердечно-сосудистые заболевания в клиниках Беларуси и России будут лечить с помощью IT и искусственного интеллекта. Медицинские стартапы представили на кардиологическом конгрессе в Минске, передает «МИР 24».

Технологию расширенной реальности можно будет использовать также для реабилитации больных.

«Мы экспортируем несколько биометрических систем, а также контроль захвата движения. Мы создали свое уникальное приложение, которое уже обрабатывает сырые данные и показывает отфильтрованные программным продуктом результаты», – рассказал менеджер проектов инновационного стартап Павел Соколов.

Благодаря цифровой реанимации проще проводить и малоинвазивные операции. Все данные о здоровье пациента в режиме реального времени обрабатываются нейросетью.

«Сегодня выработка основных инструментов управления качеством реализует главную задачу, которая стоит перед всей системой здравоохранения, не только Республики Беларусь, – создать доступную, качественную и безопасную медицинскую помощь», – подчеркнул главный врач Республиканского клинического медицинского центра управделами президента Республики Беларусь Ирина Абельская.

Беларусь входит в топ-20 стран мира по количеству трансплантаций сердца на миллион жителей. В год в стране проводят около 50 таких операций.



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Теги: Минск
 
 
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Благодаря цифровой реанимации проще проводить и малоинвазивные операции. Все данные о здоровье пациента в режиме реального времени будут обрабатываются...
 
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