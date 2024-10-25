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Погода в СНГ: в Кыргызстане дожди сошли на нет, в Беларуси туманно и ветрено

25.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Кыргызстане дожди сошли на нет, в Беларуси туманно и ветрено
 Фото: МТРК «Мир»

Москва и область – на пороге заморозков. Предстоящей ночью подморозит до минус трех. О холодных перспективах и снеге в последнюю пятидневку октября сообщили специалисты столичного метеобюро. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Осень подарила кыргызстанцам еще один солнечный день – плюс 18 в Бишкеке, дожди сошли на нет. Но перерыв в осадках будет недолгим. Так, в самой высокогорной области страны – Нарынской – готовятся к ненастью. Для того, чтобы не допустить разлива рек, спасатели укрепляют берега и очищают русла от донных отложений. В первую очередь под пристальным вниманием сотрудников МЧС – особо опасные участки.

Беларусь

Туманно и ветрено в Беларуси. Осень окончательно вступила в свои права. На термометрах не более 15 градусов. Эта погода комфортна для диких животных. Они выходят прогуляться по лесу. Около лесных массивов запечатлели оленя. Он осматривал окружающую природу.



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Осень подарила кыргызстанцам еще один солнечный день – плюс 18 в Бишкеке. Осень в Беларуси окончательно вступила в свои права – на термометрах не более 15 градусов.
 
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